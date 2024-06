L’Etape by Tour de France müjdesi!

Dünyanın en büyük bisiklet yarışı organizasyonlarından L'Etape by Tour de France, 19-20 Ekim tarihlerinde ilk kez Türkiye'de koşulacak... Tour de France organizatörlerinin 1993 yılında, amatör bisiklet tutkunlarının da büyük yarışın bir parçası olmasını sağlamak amacıyla başlattığı L'Etape by Tour de France Serisi'nin Türkiye etabı olan L'Etape Türkiye'nin tanıtımı, İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı.En az 30 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılımının beklendiği L'Etape Türkiye by Tour de France; 106,8 kilometrelik 'Uzun', 55,8 kilometrelik 'Kısa' ve 6,7 kilometrelik 'Aile ve Çocuk' parkurlarından oluşacak. Başlangıç ve bitiş noktası ise Beykoz'daki Küçüksu Kasrı olacak.