Bilal Erdoğan, Etnospor’un önemini bu sözlerle dile getirdi: Hazinenin kapılarını aralıyoruz

6. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı. Açılış töreninde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyor, geleneklerimizle özel bir yakınlık kuruyoruz.Gerçekleştirdiğimiz bu festivaller aracılığıyla da hazinelerin kapılarını hep birlikte aralıyoruz" ifadelerini kullandı.Dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden çatışmalar, yanı başımızdaki savaş,belirten Erdoğan, "Her birimiz bir diğerimizin yüzünde tebessüm olmak için geç kalmış değiliz. Dünyaya ümit aşılayabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız. Altıncı Etnospor Kültür Festivali'ni de bu bağlamda oldukça önemli görüyorum."Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Hepimiz çocukken hayal ederiz, at binmek, güreş tutmak, koşmak, oynamak isteriz. Burada cıvıl cıvıl çocukları görüyoruz, gençleri görüyoruz. Okullardan gelmişler ve buradaki kültürel faaliyetleri görüyorlar. Hepimiz çocukken at binmek istemişiz. Burada onun denemesini yapabilirler. Eğlenceleri, kültürü görebilirler.Etnospor bu vizyona sahip" diye konuştu.Spor dünyasından önemli isimlerin katıldığı ve muhteşem gösterilerle başlayan festivalde Gazze'ye destek için etkinlik alanı kuruldu. Yere sıralanan çocuk ayakkabıları ve oyuncakları ile açılan terörist İsrail pankartıyla Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekildi. Ayrıca "Filistin için sen de bir şey yaz" notuyla gelen misafirler alandaki duvara notlar yazdılar.