Etnospor’da büyük heyecan sürüyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da nefes nefese devam ediyor.. Puta atışı adı verilen gösteride dört nala at sürülürken, hedeflere ok atışı gerçekleştirildi. Ayrıca atlı okçuların kale burçlarına atışları canlandırıldı. Azerbaycan-Karabağ Atlı Dans Ekibi'nin gösterisi de beğeni topladı. Kardeş ülkenin takımı, geleneksel dansları ve at üzerinde yaptıkları akrobatik hareketlerle hünerlerini sergiledi. Sporseverler gösterilere büyük ilgi gösterdi.