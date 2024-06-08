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Giriş Tarihi: 8.6.2024

Helal olsun

Helal olsun

Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın yarı finalinde Polonya’yı 5-1 deviren Ampute Milli Takımımız finale yükseldi. Ay-Yıldızlılar, bugün 18.30’da İspanya ile kozlarını paylaşacak

Türkiye'nin her turnuvada göğsünü kabartan ve son iki Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Ampute Milli Futbol Takımımız, bir kez daha finale yükseldi. Fransa'da düzenlenen Ampute Avrupa Şampiyonası'nda yarı finaldeki rakibimiz Polonya'ydı. Mücadeleye hızlı başlayan Ay-Yıldızlılar ilk yarıyı da 2-0 önde kapattı. İkinci devrede Polonya'nın ataklarında savunmada hata yapmayan ve 3 gol daha bulan millilerimiz tek gole engel olamadı ve sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. İspanya ile oynayacağımız final karşılaşması bugün TSİ 18.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

Emri Cumhurbaşkanımız verdi
AMPUTE Milli Futbol Takımı oyuncularından Şeyhmus Erdinç, başarının sırrının güzel bir aile olmalarından geldiğini söyledi. 31 yaşındaki futbolcu, ''Bizim parolamız, dünyada Ampute futbolu Türkiye'den sorulacak. Cumhurbaşkanımız bize bu emri verdi. İnşallah şampiyon olacağız. Kariyerimin sonuna doğru gelirken daha çok kupayla bitirmek istiyorum. Takım çok büyük reaksiyon verdi" ifadelerini kullandı.
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