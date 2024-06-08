Helal olsun

Türkiye'nin her turnuvada göğsünü kabartan veAmpute Milli Futbol Takımımız, bir kez daha finale yükseldi. Fransa'da düzenlenen Ampute Avrupa Şampiyonası'nda yarı finaldeki rakibimiz Polonya'ydı. Mücadeleye hızlı başlayan Ay-Yıldızlılar ilk yarıyı da 2-0 önde kapattı. İkinci devrede Polonya'nın ataklarında savunmada hata yapmayan ve 3 gol daha bulan millilerimiz tek gole engel olamadı ve sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.AMPUTE Milli Futbol Takımı oyuncularından Şeyhmus Erdinç, başarının sırrının güzel bir aile olmalarından geldiğini söyledi. 31 yaşındaki futbolcu, ''Bizim parolamız, dünyada Ampute futbolu Türkiye'den sorulacak. Cumhurbaşkanımız bize bu emri verdi. İnşallah şampiyon olacağız. Kariyerimin sonuna doğru gelirken daha çok kupayla bitirmek istiyorum. Takım çok büyük reaksiyon verdi" ifadelerini kullandı.