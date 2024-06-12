Haber hattı

Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nde takımın başına Kemal Özdeş getirildi.Süper Lig'den küme düştükten sonra Emre Belözoğlu'yla yollarını ayıran sarı-lacivertlileri gelecek sezon Kemal Özdeş çalıştıracak. Özdeş, en son Süper Lig'de Kasımpaşa'da görev yapmıştı.GEÇEN sezon Beşiktaş kadrosunda yer alan Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler, futbolu bırakıp Udinese'nin yeni sportif direktörü olacak. İtalyan medyasına göre, yeniden yapılanmaya giden Udinese, planlarına Gökhan İnler'i de dahil etti. Teknik direktör Cannavaro ile yollarını ayıracak olan İtalyan ekibi, Legia Varşova'dan ayrılan Alman hoca Kosta Runjaic'i takımın başına getirecek. Gökhan İnler'in de sportif direktör olarak görev alacağı ifade edildiBREZILYALI eski milli futbolcu Robinho, hapishanede boş durmuyor. 40 yaşındaki isim, 2013 yılında Milano'da toplu tecavüz suçuna katıldığı gerekçesiyle toplamda 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. The Sun gazetesi, Robinho'nun cezaevinde 600 saatlik temel elektronik dersi gördüğünü ve televizyon, radyo gibi aletlerin tamirini öğrendiğini yazdı. Robinho, daha önce ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir formaları da giymiştisezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.sarı-kırmızılılar, orta saha için de hamlesini yaptı. Göz-Göz, Bulgar ekibiiçin mesafe kat etti. Forvet bölgesinde de rota Umut Nayir… Bonservisi F.Bahçe'de olan ve geçen sezonu Pendikspor'da kiralık geçiren 30 yaşındaki santrfor için sarı-lacivertlilere teklif götürüldü. Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 13 maça çıkan Umut, gol sevinci yaşayamadı. Pendik'te ise 18 müsabakada kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı.