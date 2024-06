6-1 Türkiye’ye avantaj sağlar

Milli Takımı'nın formasını 31 kez giyen ve kariyerine Rapid Wien U16'da teknik direktör olarak devam eden Veli Kavlak, Avrupa Şampiyonası son 16 turu öncesi sorularımızı yanıtladı:Tahmin etmek çok zor. Avusturya'da şu an inanılmaz bir atmosfer var. Ülke olarak zorlu bir gruptan birinci olarak çıkmaları öz güvenlerini çok büyük ölçüde artırdı. Onlar da artık kendilerini favori olarak görüyorlar. Türkiye de çok zor bir dönemden başarıyla ayrıldı.Ama son 16 olduğu için stres de girecektir işin içine.Gelecek rakiplere bağlı.Tahminen diğer gruptan gelecektakım Hollanda olarak daha öndegörünüyor. Oyun anlamındaHollanda grup maçlarında çok üstdüzey performans göstermedi. Oyüzden son 16 turunu geçen tarafyarı finali görebilir.O hazırlık maçıydı. ŞimdikiTürkiye deiyi bir performans göstermek istiyor.Heyecanla takımların birbirinenasıl üstünlük kurmaya çalıştıklarınıgöreceğiz. Rövanşı alma duygusuavantaj sağlayabilirTurnuva'nın en dikkat çekenve fark yaratan takımı kesinlikleAvusturya. Çünkü turnuvaya damgavurdular. Hollanda, Fransa vePolonya'nın olduğu zor grupta sadeceskor anlamında değil, oyun anlamındada çok iyi işler yaptılar. BütünAvrupa'nın beğenisini kazandılar.Kamuoyu beklemese de onlarbu başarıyı bekliyordu. Şu an herkesişaşırttılar.Avusturya'nın hazırlıkmaçlarında gösterdiği performansıda düşünürsek bu başarınıngeleceği belliydi.Türkiye'nin bireysel oyuncularıçok kaliteli ama takım halinde,savunma yaparken zorluk yaşıyoruz.Defanstaki eksiklerimizi giderebilirsekAvusturya karşısında kazanabiliriz.Evet. Avusturya'ya Red Bull ekolüdiyorlar. Rangnick Avusturya'dayönetimi ele geçirmişti, Red Bull'da.Bilimsel veriler, futbolun önümüzdekiyıllarda buraya doğru evrildiğini gösteriyor.Biz (Türkiye) isedaha çok topla oynamayı seven, bireyseloyuncularımızın kalitesiyle öne çıkmakisteyen bir takımız.Hakan,İnter'den şampiyonluköz güveniylegeldi. İnter'deolsun, Milan'daolsun bu tür maçlarıoynadı. Takımarkadaşlarına yardımcıolabilecekbir oyuncu. Onunolmaması bir dezavantaj.Ancak telafiedebileceğimizidüşünüyorum.Özellikle İsmailYüksek'in performansıbizi umutlandırıyor.