6-1 Türkiye’ye avantaj sağlar

Avusturya
Milli Takımı'nın formasını 31 kez giyen ve kariyerine Rapid Wien U16'da teknik direktör olarak devam eden Veli Kavlak, Avrupa Şampiyonası son 16 turu öncesi sorularımızı yanıtladı:
Türkiye-Avusturya maçından nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
Tahmin etmek çok zor. Avusturya'da şu an inanılmaz bir atmosfer var. Ülke olarak zorlu bir gruptan birinci olarak çıkmaları öz güvenlerini çok büyük ölçüde artırdı. Onlar da artık kendilerini favori olarak görüyorlar. Türkiye de çok zor bir dönemden başarıyla ayrıldı. Ben Avusturya'nın bir tık önde olduğunu düşünüyorum.
Ama son 16 olduğu için stres de girecektir işin içine.
HOLLANDA GRUPTA ÜST DÜZEY OYNAMADI
Turu geçen nereye kadar devam edebilir?
Gelecek rakiplere bağlı.
Tahminen diğer gruptan gelecek
takım Hollanda olarak daha önde
görünüyor. Oyun anlamında
Hollanda grup maçlarında çok üst
düzey performans göstermedi. O
yüzden son 16 turunu geçen taraf
yarı finali görebilir.
Hazırlık maçındaki 6-1'lik yenilgi Türkiye'ye avantaj mı, dezavantaj mı sağlar?
O hazırlık maçıydı. Şimdiki atmosfer, coşku çok farklı olacak. Avusturya çok öz güvenli şekilde geliyor.
Türkiye de
iyi bir performans göstermek istiyor.
Heyecanla takımların birbirine
nasıl üstünlük kurmaya çalıştıklarını
göreceğiz. Rövanşı alma duygusu
avantaj sağlayabilir
SÜRPRİZ DEĞİL, ÇALIŞILMIŞ BAŞARI
Grup maçlarının en dikkat çeken takımı hangisiydi?
Turnuva'nın en dikkat çeken
ve fark yaratan takımı kesinlikle
Avusturya. Çünkü turnuvaya damga
vurdular. Hollanda, Fransa ve
Polonya'nın olduğu zor grupta sadece
skor anlamında değil, oyun anlamında
da çok iyi işler yaptılar. Bütün
Avrupa'nın beğenisini kazandılar.
Şampiyona öncesi Avusturya'nın çıkış yapacağını söylemiştiniz. Buna "Sürpriz" demek haksızlık değil mi?
Kamuoyu beklemese de onlar
bu başarıyı bekliyordu. Şu an herkesi
şaşırttılar. Ancak bu başarı çalışılmıştı.
Avusturya'nın hazırlık
maçlarında gösterdiği performansı
da düşünürsek bu başarının
geleceği belliydi.
TAKIM SAVUNMASINDA SIKINTI VAR
Milli Takım'da düzeltilmesi gereken yönler nelerdir?
Türkiye'nin bireysel oyuncuları
çok kaliteli ama takım halinde,
savunma yaparken zorluk yaşıyoruz.
Defanstaki eksiklerimizi giderebilirsek
Avusturya karşısında kazanabiliriz.
İki farklı futbol anlayışından bahsedebilir miyiz?
Evet. Avusturya'ya Red Bull ekolü
diyorlar. Rangnick Avusturya'da
yönetimi ele geçirmişti, Red Bull'da.
Bilimsel veriler, futbolun önümüzdeki
yıllarda buraya doğru evrildiğini gösteriyor. Ona göre de bir oyun felsefesi oluşturdular.
Biz (Türkiye) ise
daha çok topla oynamayı seven, bireysel
oyuncularımızın kalitesiyle öne çıkmak
isteyen bir takımız.
HAKAN'IN YOKLUĞUNDA İSMAİL YÜKSEK UMUTLANDIRIYOR
Avusturya maçında Hakan da olmayacak. Türkiye için ne kadar dezavantaj?
Hakan,
İnter'den şampiyonluk
öz güveniyle
geldi. İnter'de
olsun, Milan'da
olsun bu tür maçları
oynadı. Takım
arkadaşlarına yardımcı
olabilecek
bir oyuncu. Onun
olmaması bir dezavantaj.
Ancak telafi
edebileceğimizi
düşünüyorum.
Özellikle İsmail
Yüksek'in performansı
bizi umutlandırıyor.