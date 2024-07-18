8 milyar Euro’luk olimpiyat: 2024 Paris

BELEDİYE BAŞKANI SEN NEHRİ'NDE YÜZDÜ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde açık hava yüzme müsabakalarının yapılacağı Sen Nehri'ndeki kirlilik tartışma konusu oldu. Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın ardından Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da kirlilik tartışmalarına nokta koymak için nehirde yüzdü.

Sen Nehri'nin olimpiyatlara uygun hale getirilmesi ve kanalizasyonun nehre sızmasını önlemek için yaklaşık 1.4 milyar Euro yatırım yapılmasına rağmen, nehirde yakın zamana kadar yapılan günlük su kalitesi testleri olumsuz sonuç vermişti.