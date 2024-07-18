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Giriş Tarihi: 18.7.2024 09:04 Son Güncelleme: 18.7.2024 09:37

8 milyar Euro'luk olimpiyat: 2024 Paris

SPOR SERVİSİ
8 milyar Euro’luk olimpiyat: 2024 Paris

Dünyanın en büyük spor organizasyonu için geri sayım sürüyor. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Paris’te düzenlenecek. 2024 Yaz Olimpiyatları’nda 10 bin 500 sporcu mücadele edecek. Oyunların maliyeti ise 8 milyar Euro’yu bulacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından dünyanın gözü, 2024 Olimpiyat Oyunları için Fransa'nın başkenti Paris'e çevrildi. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye'yi ise 102 sporcu temsil edecek.

34 ayrı merkezde ve 32 branşta toplam 329 etkinliğin gerçekleştirileceği organizasyonun maliyetinin 8 milyar Euro'yu bulması bekleniyor. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşı yer alacak.

BELEDİYE BAŞKANI SEN NEHRİ'NDE YÜZDÜ
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde açık hava yüzme müsabakalarının yapılacağı Sen Nehri'ndeki kirlilik tartışma konusu oldu. Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın ardından Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da kirlilik tartışmalarına nokta koymak için nehirde yüzdü.

Sen Nehri'nin olimpiyatlara uygun hale getirilmesi ve kanalizasyonun nehre sızmasını önlemek için yaklaşık 1.4 milyar Euro yatırım yapılmasına rağmen, nehirde yakın zamana kadar yapılan günlük su kalitesi testleri olumsuz sonuç vermişti.

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8 milyar Euro'luk olimpiyat: 2024 Paris
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