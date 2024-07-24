Türk ruhu Paris’te!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımızın yer aldığı ana kafile dün törenle Fransa'ya uğurlandı.Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuların yer aldığıkafilesini uğurlama törenindeG.Saray Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Sarı-kırmızılı takımdan olimpiyat vizesi alan sporculara başarı dileyen ve hatıra fotoğrafı çektiren Özbek, transfer sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Konumuz olimpiyatlar, olimpiyata giden sporcularımız. Biz yakında açıklamalarımızı yaparız onunla ilgili."Madalya umutlarımız milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli vatandaşlardan dua istedi. Çakıroğlu, "3 yıldır olimpiyatları bekliyordum" derken Sürmeneli ise "Tüm Türkiye olarak hazırız" ifadelerini kullandı.Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle start alacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak. Sen Nehri'nde yapılacak açılışlar için yoğun çalışmalar devam ediyor.PARIS 2024 Olimpiyatları, tarihin en fazla bilet satılan oyunları oldu. Çıkarılan 10 milyon adet biletin 9.3 milyonluk bölümü satıldı. Bilet fiyatları; 90 ile 2 bin 700 Euro arası değişen fiyatlarla satışa çıktı. ABD'nin Atlanta kentinde 1996 yılında gerçekleştirilen oyunlarda 8.3 milyon adet bilet satılırken, bu rekor 28 yıl sonra Paris'te kırıldı.