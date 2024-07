Paris Olimpiyatlarına katılacak milli sporcumuz Sibel Altınkaya Sabah Spor’a konuştu: Haberi aldığımda gözyaşlarımı tutamadım...

"BU HABERİ ALDIĞIMDA GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"

2. Kariyeriniz boyunca en çok gurur duyduğunuz an nedir?



Aslında çocuk yaşlarımda yaşadığım ilk şampiyonlukları unutamıyorum fakat performans sporcusu oldukça, profesyonelleştikçe hedefleriniz de paralel olarak büyüyor. Ben büyükler kategorisinde çok sayıda Türkiye şampiyonlukları, Balkan şampiyonlukları yaşadım ama Akdeniz Oyunları'nda ülkemiz adına ilk kez derece aldığımızda tarifsiz bir mutluluk yaşamıştım. Olimpiyatların her zaman hayallerimi süslediği gerçeği her zaman aklımdaydı ve hep bu hedef doğrultusunda yoluma devam ettim. WTT turnuvalarında dereceler aldığımda mutlu oldum ama en büyük heyecan yaşadığım an olimpiyatlara kota aldığımın açıklandığı andı. Bu haberi aldığımda gözyaşlarımı tutamamıştım.

"MİLLİ TAKIM İÇİN KENDİMİ MOTİVE ETTİM"

3. Sizi masa tenisi sporuna yönlendiren ve ilham veren kişiler kimlerdi?

Masa tenisi sporuna başlamamda en büyük etken ailemdi. Özellikle annemin ve ablamın büyük desteği ve teşvikiyle bu spora adım attım. Antrenman yaptığım salonda yaşça büyük ve iyi oynayan milli sporcuları izledikçe bir gün ben de milli takımda ülkemi temsil edeceğim diyerek kendimi motive ediyordum.