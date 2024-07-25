Paris Olimpiyatlarına katılacak milli sporcumuz Sibel Altınkaya Sabah Spor’a konuştu: Haberi aldığımda gözyaşlarımı tutamadım...

"İZ BIRAKMAK İSTİYORUM"

4. Paris Yaz Olimpiyatları'nda yarışacak olmanızın sizin için anlamı nedir?



Öncelikle ülkemi temsil edecek olmam benim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı. Geçmiş yıllarda birçok Çin asıllı sporcu Türkiye adına olimpiyatlara katıldı ancak hiçbir zaman Türk bir sporcu katılmamıştı. Bu nedenle 2024 Paris Olimpiyatları'nın benim için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyebilirim. Olimpiyatlarda iyi bir derece alıp gelecek nesillere başarabileceklerinin neler olduğunu göstermek ve onlara umut veren bir iz bırakmak istiyorum

"RAKİPLERİMİ TEK TEK ANALİZ ETTİM"

5. Olimpiyatlara katılmak için nasıl bir hazırlık sürecinden geçtiniz?

Hazırlık sürecim oldukça yoğun geçti. Günde sabah ve akşam olmak üzere çift seans antrenman yaptım. Kondisyon çalışmalarım da çok yoğun tempodaydı. Olimpiyatlarda yarışacak olan muhtemel rakiplerimin de videolarını izleyerek analizler yaptım.

6. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiğiniz en büyük başarılar nelerdir?

Kariyerim boyunca hem ulusal hem de uluslararası arenada birçok önemli başarı elde ettim. Türkiye Şampiyonası'nda yedi yıl üst üste büyükler kategorisinde birinci oldum. Bu başarı, Türkiye'deki masa tenisi camiasında ismimi duyurmamı sağladı. Uluslararası alanda da önemli başarılara imza attım. Fransa Pro A Süper Ligi'nde oynayarak ülkemi temsil ettim, burada güçlü rakiplere karşı mücadele ederek değerli deneyimler kazandım. Ayrıca, Almanya Süper Ligi olan Bundesliga'da takımım ile ligde ikincilik, Almanya kupasında ise şampiyonluk kazandık. Bunlar kariyerimdeki en büyük uluslararası bazı başarılarım olarak öne çıkıyor. Birçok kategoride Balkan şampiyonalarında çeşitli derecelerim ve şampiyonluklarım var. Ayrıca Türkiye Milli Takımı ile ülke tarihimizde ilk kez 2018 yılında İspanya'nın Taragona kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak bir ilke imza attık. 2021 yılında ülkemizin ev sahipliği yaptığı Konya İslam Oyunları'nda takım olarak gümüş madalya ve ferdi olarak bronz madalya kazandım. Ancak tabii ki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı kazanmış olmak kariyerimin en büyük başarısı olarak Türk spor tarihine geçti diyebilirim.