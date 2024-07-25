Paris Olimpiyatlarına katılacak milli sporcumuz Sibel Altınkaya Sabah Spor’a konuştu: Haberi aldığımda gözyaşlarımı tutamadım...

Paris Yaz Olimpiyatlarında masa tenisi kategorisinde ülkemizi temsil edecek olan Sibel Altınkaya Sabah Spor'un sorularını yanıtladı. Altınkaya, "Öncelikle ülkemi temsil edecek olmam benim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı. Geçmiş yıllarda birçok Çin asıllı sporcu Türkiye adına olimpiyatlara katıldı ancak hiçbir zaman Türk bir sporcu katılmamıştı. Bu nedenle 2024 Paris Olimpiyatları'nın benim için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyebilirim. Olimpiyatlarda iyi bir derece alıp gelecek nesillere başarabileceklerinin neler olduğunu göstermek ve onlara umut veren bir iz bırakmak istiyorum" dedi.
"ÇOK BÜYÜK YETENEK"
1. Masa tenisi kariyerinize nasıl başladınız? Bu spora ilginiz nasıl oluştu?
Evimizin yakınında taştan bir masa tenisi masası vardı ve çocuklar sürekli orada oynardı, ben de izleyip oynamak isterdim. Daha sonra ailem masa tenisine olan ilgimi fark ederek beni masa tenisi salonuna götürdüler. 7 yaşındayken orada düzenli olarak oynayacaktım ancak babamın vefatı üzerine bir yıl ara vermek zorunda kaldım. Sonrasında 8 yaşımda annemin teşvikiyle tekrar oynamaya başladım. Büyük bir özlem ve istekle oynadığımı gören hocam o zamanlar benim için, "Çok büyük yetenek!" demişti. Bu takdir beni hem mutlu hem de çok fazla motive etti. Masa tenisine daha da bağlanmamı sağladı. Milli takıma girmek, derece yapmak, şampiyon olmak hedefiyle de çalışmalarıma devam ettim.
"BU HABERİ ALDIĞIMDA GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM"
2. Kariyeriniz boyunca en çok gurur duyduğunuz an nedir?
Aslında çocuk yaşlarımda yaşadığım ilk şampiyonlukları unutamıyorum fakat performans sporcusu oldukça, profesyonelleştikçe hedefleriniz de paralel olarak büyüyor. Ben büyükler kategorisinde çok sayıda Türkiye şampiyonlukları, Balkan şampiyonlukları yaşadım ama Akdeniz Oyunları'nda ülkemiz adına ilk kez derece aldığımızda tarifsiz bir mutluluk yaşamıştım. Olimpiyatların her zaman hayallerimi süslediği gerçeği her zaman aklımdaydı ve hep bu hedef doğrultusunda yoluma devam ettim. WTT turnuvalarında dereceler aldığımda mutlu oldum ama en büyük heyecan yaşadığım an olimpiyatlara kota aldığımın açıklandığı andı. Bu haberi aldığımda gözyaşlarımı tutamamıştım.
"MİLLİ TAKIM İÇİN KENDİMİ MOTİVE ETTİM"
3. Sizi masa tenisi sporuna yönlendiren ve ilham veren kişiler kimlerdi?
Masa tenisi sporuna başlamamda en büyük etken ailemdi. Özellikle annemin ve ablamın büyük desteği ve teşvikiyle bu spora adım attım. Antrenman yaptığım salonda yaşça büyük ve iyi oynayan milli sporcuları izledikçe bir gün ben de milli takımda ülkemi temsil edeceğim diyerek kendimi motive ediyordum.
"İZ BIRAKMAK İSTİYORUM"
4. Paris Yaz Olimpiyatları'nda yarışacak olmanızın sizin için anlamı nedir?
Öncelikle ülkemi temsil edecek olmam benim için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı. Geçmiş yıllarda birçok Çin asıllı sporcu Türkiye adına olimpiyatlara katıldı ancak hiçbir zaman Türk bir sporcu katılmamıştı. Bu nedenle 2024 Paris Olimpiyatları'nın benim için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyebilirim. Olimpiyatlarda iyi bir derece alıp gelecek nesillere başarabileceklerinin neler olduğunu göstermek ve onlara umut veren bir iz bırakmak istiyorum
"RAKİPLERİMİ TEK TEK ANALİZ ETTİM"
5. Olimpiyatlara katılmak için nasıl bir hazırlık sürecinden geçtiniz?
Hazırlık sürecim oldukça yoğun geçti. Günde sabah ve akşam olmak üzere çift seans antrenman yaptım. Kondisyon çalışmalarım da çok yoğun tempodaydı. Olimpiyatlarda yarışacak olan muhtemel rakiplerimin de videolarını izleyerek analizler yaptım.
6. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiğiniz en büyük başarılar nelerdir?
Kariyerim boyunca hem ulusal hem de uluslararası arenada birçok önemli başarı elde ettim. Türkiye Şampiyonası'nda yedi yıl üst üste büyükler kategorisinde birinci oldum. Bu başarı, Türkiye'deki masa tenisi camiasında ismimi duyurmamı sağladı. Uluslararası alanda da önemli başarılara imza attım. Fransa Pro A Süper Ligi'nde oynayarak ülkemi temsil ettim, burada güçlü rakiplere karşı mücadele ederek değerli deneyimler kazandım. Ayrıca, Almanya Süper Ligi olan Bundesliga'da takımım ile ligde ikincilik, Almanya kupasında ise şampiyonluk kazandık. Bunlar kariyerimdeki en büyük uluslararası bazı başarılarım olarak öne çıkıyor. Birçok kategoride Balkan şampiyonalarında çeşitli derecelerim ve şampiyonluklarım var. Ayrıca Türkiye Milli Takımı ile ülke tarihimizde ilk kez 2018 yılında İspanya'nın Taragona kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak bir ilke imza attık. 2021 yılında ülkemizin ev sahipliği yaptığı Konya İslam Oyunları'nda takım olarak gümüş madalya ve ferdi olarak bronz madalya kazandım. Ancak tabii ki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı kazanmış olmak kariyerimin en büyük başarısı olarak Türk spor tarihine geçti diyebilirim.
"OLİMPİYATI KIL PAYI İLE KAÇIRMAK BENİ ÇOK ÜZMÜŞTÜ"
7.Kariyerinizde karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdi ve bu zorlukların üstesinden nasıl geldiniz?
2020 yılında Tokyo'da düzenlenen olimpiyat oyunlarına kıl payı farkla katılamamak beni çok üzmüştü. Ancak, bu zorluğu aşmak için antrenörlüğümü de yapan eşim Ufuk Altınkaya'nın desteğiyle motivasyonumu yüksek tutmayı başardım. Bu süreçte ekip olarak çalışmak önemliydi. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bana her zaman inandı ve güvendi. 2024 olimpiyat hazırlık sürecimde önceki dönemde milli takımlarda görev yapan Vedat Erim hocamın beni Yıldızlar Yatırım Holding ile tanıştırmasıyla süreç bambaşka bir hâl aldı. Vedat hocamın hazırlıklarım esnasında bana sürekli olarak destek olması ve bana bu yolda inanmasıyla olimpiyat süreci hız kazandı. Yıldızlar Yatırım Holding'in sponsorluğu sayesinde uluslararası birçok turnuvaya gitme şansı buldum ve bu organizasyonlar uluslararası tecrübe kazanmam konusunda bana paha biçilemez bir tecrübe yaşattı. Bu turnuvalarda kazandığım puanlar sayesinde dünya sıralamasında daha üst basamaklara tırmandım. Yıldızlar Yatırım Holding'le oluşturduğumuz birlikteliğin 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmamdaki en önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyebilirim, bu ailenin parçası olmak bana büyük mutluluk veriyor. Olimpiyatlara hazırlanırken antrenmanlarımı yoğunlaştırdım ve daha disiplinli bir şekilde çalışarak bu zorlu süreci de aştım.
8. Günlük antrenman rutininiz nasıldır? Olimpiyatlara hazırlanırken özel bir program uyguladınız mı?
Günlük antrenmanlarımda öncelikle fiziksel olarak kondisyonel ısınma yaparım, ardından masaya geçerek antrenman planımda ne varsa o doğrultuda kombinasyonlar ve taktiksel çalışmalara geçerim. Maç temposunun yoğun olduğu dönemlerde daha çok taktiksel ve maça yönelik çalışmalar yaparım. Olimpiyatların yaklaşmasıyla hazırlanırken bu programı daha da sıkılaştırdım ve özelleştirdim.
"MÜZİK DİNLEMEK BENİ MOTİVE EDİYOR"
9. Beslenme ve zihinsel hazırlık gibi unsurlar sizin için ne kadar önemli? Bu konularda nasıl bir yaklaşım izliyorsunuz?
Beslenme ve zihinsel hazırlık benim için çok önemli. Protein ve karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme düzenim var. Maç günlerinde bol su tüketmeye dikkat ediyorum. Ayrıca maçlara çıkmadan önce müzik dinlemek beni motive ediyor.
10. Antrenmanlar dışında, sporcu olarak kendinizi geliştirmek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
Genellikle antrenman dışında müzik dinlemeyi, puzzle yapmayı, film izlemeyi ve açık hava da yürüyüş yapmayı tercih ediyorum. Ayrıca uluslararası masa tenisi maçlarını takip etmeyi ve izlemeyi severim.
HEDEF 2028 LOS ANGELES
11. Paris Olimpiyatları sonrası hedefleriniz nelerdir? Kariyerinizde ulaşmak istediğiniz başka başarılar var mı?
Paris Olimpiyatları sonrası hedefim, uluslararası arenada daha fazla başarı elde etmek ve kendi alanımda uluslararası müsabakalarda daha yüksek dereceler kazanmak. Bu hedef doğrultusunda eğer başarabilirsem 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da kota kazanabilmek en büyük amaçlarım arasında yer alıyor. Ayrıca, genç sporculara ilham vermek ve masa tenisinin Türkiye'de daha fazla desteklenmesini sağlamak istiyorum.
12. Genç sporculara ve masa tenisiyle ilgilenmek isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Genç sporculara tavsiyem, hangi branşı seçerlerse seçsinler, mutlaka disiplinli olmaları gerekir. Spor, sadece fiziksel sağlığı geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda öz güven kazandırır ve disiplinli bir yaşam tarzı sağlar. Masa tenisi gibi teknik ve hızlı düşünme gerektiren bir spor dalı, konsantrasyonu ve stratejik düşünme yeteneğini artırır. Başarılı olmak için sadece yetenek yeterli değildir; çok çalışmak ve sürekli kendini geliştirmek de aynı derecede önemlidir. Son olarak yaptıkları sporun tadını çıkarmalarını ve her zaman sevdikleri şeyi yapmalarını tavsiye ediyorum.
13. Spor kariyerinizin dışında, kişisel olarak hedefleriniz veya hayalleriniz nelerdir?
Bir gün gerçekten uluslararası arenada daha çok derece yaparak kendimi daha üst seviyede bir sporcu olarak görmek istiyorum. Her sporcunun hayali bir gün milli formayı giyerek başarılı olmaktır, ben de bu forma ile Türk Bayrağımızı dünya çapında dalgalandırmak ve bundan sonraki olimpiyatlarda da boy göstermek hayallerim arasında yer alıyor.