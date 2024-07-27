Sen Nehri’nde Türkiye rüzgârı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyatların 33'üncüsü dün Paris'te resmen başladı. Oyunların açılışı, tarihte ilk kez bir stat dışında Sen Nehri'nde gerçekleşti.Türk Bayrağı'nı, Tokyo 2020'nin altın madalyalı sporcuları Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz taşıdı. Tekneler, Sen Nehri'ndeki yolculukları boyunca ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları gezdi.Notre Dame Katedrali, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais ve Eyfel Kulesi'nden geçti.sahne alarak şarkılarıyla açılışa renk kattı. Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği törende sporcular zor anlar anlar yaşadı. Türkiye'yiile Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Başkanıtemsil etti.Oyunların Fransa'ya maliyeti yaklaşık 10 milyar Euro. Bunun 4.38 milyar Euro'sunu Paris 2024 Organizasyon Komitesi karşılıyor. IOC'nin desteği 1.2 milyar Euro. Bilet satışlarından 1.5 milyar Euro bekliyor. Global ve yerel sponsorların desteği ise 5 milyar Euro...TOKYO olimpiyatlarında altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu olan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ve okçumuz Mete Gazoz'un hedefi Paris'te de kürsünün zirvesine çıkmak. Sen Nehri'nde başlayan açılış töreninde bayrağımız, şampiyon sporcularımızın ellerinde dalgalandı.OLIMPİYAT ve Paralimpik Oyunları'nda 5 bin 84 madalya dağıtılacak.Fransız darphanesi tarafından üretilen madalyalar, mücevher firması Chaumet tarafından tasarlandı.İSRAİL katliamının gölgesinde Paris olimpiyatlarına katılan Filistinli sporcular da açılış seremonisinde boy gösterdi.geçit yaparken büyük destek gördü. Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filistin'i 2'si kadın 8 sporcu temsil edecek. Bu arada