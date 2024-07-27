Sen Nehri’nde Türkiye rüzgârı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyatların 33'üncüsü dün Paris'te resmen başladı. Oyunların açılışı, tarihte ilk kez bir stat dışında Sen Nehri'nde gerçekleşti. Harika bir görsel şölene sahne olan törende sporcu kafilelerini taşıyan tekneler, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, İena Köprüsü'ne kadar 6 kilometre mesafe boyunca geçit yaptı.
Türk Bayrağı'nı, Tokyo 2020'nin altın madalyalı sporcuları Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz taşıdı. Tekneler, Sen Nehri'ndeki yolculukları boyunca ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları gezdi.
YOĞUN YAĞMUR ZOR ANLAR YAŞATTI
Notre Dame Katedrali, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais ve Eyfel Kulesi'nden geçti. Ünlü Amerikalı müzisyen ve şarkıcı Lady Gaga da
sahne alarak şarkılarıyla açılışa renk kattı. Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği törende sporcular zor anlar anlar yaşadı. Türkiye'yi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
ile Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat
temsil etti.
MALİYET 10 MİLYAR EURO
Oyunların Fransa'ya maliyeti yaklaşık 10 milyar Euro. Bunun 4.38 milyar Euro'sunu Paris 2024 Organizasyon Komitesi karşılıyor. IOC'nin desteği 1.2 milyar Euro. Bilet satışlarından 1.5 milyar Euro bekliyor. Global ve yerel sponsorların desteği ise 5 milyar Euro...
BAYRAĞIMIZ ŞAMPİYONLARDA
TOKYO olimpiyatlarında altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu olan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ve okçumuz Mete Gazoz'un hedefi Paris'te de kürsünün zirvesine çıkmak. Sen Nehri'nde başlayan açılış töreninde bayrağımız, şampiyon sporcularımızın ellerinde dalgalandı.
MADALYALAR EYFEL'DEN
OLIMPİYAT ve Paralimpik Oyunları'nda 5 bin 84 madalya dağıtılacak. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında alınan demir parçalar, madalyaların ortasına yerleştirildi.
Fransız darphanesi tarafından üretilen madalyalar, mücevher firması Chaumet tarafından tasarlandı.
FİLİSTİN'TEN BURUK GEÇİŞ
İSRAİL katliamının gölgesinde Paris olimpiyatlarına katılan Filistinli sporcular da açılış seremonisinde boy gösterdi. Ürdün'ün başkenti Amman'dan Paris'e gelen sporcular tekneyle
geçit yaparken büyük destek gördü. Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filistin'i 2'si kadın 8 sporcu temsil edecek. Bu arada Filistin Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) yazdığı mektupta, Siyonist İsrail'in sporcularının 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesini istemişti.