Paris’te atıcılıkta tarih yazdık! İlk kez finaldeyiz

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılan mücadelede Türk olimpiyat tarihinin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Ay-yıldızlı takım, altın madalya için Zorana Arunovic ve Damir Mikec'ten oluşan Sırbistan ile yarın 10.45'te karşı karşıya gelecek. Aynı yarışmada mücadele eden İsmail Keleş - Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'incisi oldu.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli sporcuları şu ifadelerle kutladı:

"Ve #Paris2024'teki ilk madalyamızı garantiliyoruz! Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Haydi sonu altın madalya olsun!"