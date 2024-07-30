Eskrimde ilk kez kazandık çeyrek finale yükselemedik

Milli eskrimcimiz Nisanur Erbil, son 16 turunda olimpiyatlara veda etti. Erbil, sabah seansında son 32 turunda ABD'li rakibi Magda Skarbonkıewıcz'i 15-11 yenerek Türk eskrim tarihinde ilk olimpiyat ana tablo galibiyetini aldı. Son 16 turu için sahaya çıkan ve Fransız Sara Balzer ile karşı karşıya gelen 21 yaşındaki sporcumuz, bu müsabakadanyenilgi ile ayrılarak çeyrek final biletini alamadı.Erkekler 800 metrede Kuzey Tunçelli, Türkiye rekoru kırsa da final biletini alamadı.Genel klasmanda 11. olan ve en hızlı 8 sporcu arasına giremeyen genç sporcumuz finale yükselemedi.Atıcılıkta erkekler trap elemelerinin ilk gününde Oğuzhan Tüzün, 75 atışta 73 isabet kaydetti. Bu sabah yapılacak elemelerin ikinci aşamasında 50 atış daha yapılacak ve ilk 6 sıra içinde yer alan sporcular final hakkı kazanacak.