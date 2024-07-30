Eskrimde ilk kez kazandık çeyrek finale yükselemedik

Milli eskrimcimiz Nisanur Erbil, son 16 turunda olimpiyatlara veda etti. Erbil, sabah seansında son 32 turunda ABD'li rakibi Magda Skarbonkıewıcz'i 15-11 yenerek Türk eskrim tarihinde ilk olimpiyat ana tablo galibiyetini aldı. Son 16 turu için sahaya çıkan ve Fransız Sara Balzer ile karşı karşıya gelen 21 yaşındaki sporcumuz, bu müsabakadan 15-5'lik
yenilgi ile ayrılarak çeyrek final biletini alamadı.
16'SINDA REKOR KIRDI FİNAL BİLETİ ALAMADI
Erkekler 800 metrede Kuzey Tunçelli, Türkiye rekoru kırsa da final biletini alamadı. Serbest stilde ikinci seride havuza giren 16 yaşındaki sporcumuz, 7:47.29'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve kendi serisini ikinci sırada tamamladı.
Genel klasmanda 11. olan ve en hızlı 8 sporcu arasına giremeyen genç sporcumuz finale yükselemedi. Kuzey Tunçelli, 3 Ağustos'ta 1500m serbest stil elemelerinde mücadele edecek.
ATICILIKTA İYİ BAŞLADIK
Atıcılıkta erkekler trap elemelerinin ilk gününde Oğuzhan Tüzün, 75 atışta 73 isabet kaydetti. Bu sabah yapılacak elemelerin ikinci aşamasında 50 atış daha yapılacak ve ilk 6 sıra içinde yer alan sporcular final hakkı kazanacak.