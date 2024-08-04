Tarihi kulaç!

1500 m. serbest stil elemelerinde serisini ilk sırada tamamlayan sporcumuz, 14:45.27'lik derecesiyle genel klasmanda 5. olarak finale kaldı. En iyilere karşı vereceği madalya mücadelesi bugün saat 19.37'de başlayacak. Kalplerimiz Kuzey ile atacakSadece yüzmeyi öğrenmek için annesinin teşvikiyle girdiği havuzda büyük bir başarıya imza atan Kuzey, kariyerinde iki kez dünya gençler şampiyonu ve Türkiye rekortmeni oldu. 2023 yazında, İsrail'in Netanya kentindeki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya ile öne çıkarken, 1500 metrede 14:41.89'la 15 dakika barajının altına inebilen tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü ünvanını aldı