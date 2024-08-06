Paris
2024 Olimpiyatlarında lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen, eli cebinde Türkiye'ye atıcılık branşında gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, X sosyal medya hesabından Elon Musk'a meydan okudu. Musk'ı İstanbul'a davet eden Dikeç, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?"
dedi. Musk'ın cevabı, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasından vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri"
yanıtını verdi.