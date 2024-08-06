2024 Olimpiyatlarında lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen, eli cebinde Türkiye'ye atıcılık branşında gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, X sosyal medya hesabından Elon Musk'a meydan okudu. Musk'ı İstanbul'a davet eden Dikeç,dedi. Musk'ın cevabı,yanıtını verdi.