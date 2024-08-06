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Giriş Tarihi: 6.8.2024 09:58 Son Güncelleme: 6.8.2024 12:43

Filenin Sultanları Çin'1 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek finalinde A Milli Voleybol Takımı'mız, Çin ile kozlarını paylaştı... İtalya maçıyla birlikte Paris 2024'te grup etabındaki ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları Çin’1 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek finalinde A Milli Voleybol Takımı'mız, Çin ile kozlarını paylaştı... İtalya maçıyla birlikte Paris 2024'te grup etabındaki ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

1. SET SONUCU: 23-25

2. SET SONUCU: 25-21

3. SET SONUCU: 26-24

4. SET SONUCU: 25-21

5. SET SONUCU: 15-12

YARI FİNAL İTALYA - SIRBİSTAN GALİBİYLE

Millilerimiz, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti. Yarı final rakibimiz ise İtalya-Sırbistan maçının galibi olacak. Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, yarı final maçını 8 Ağustos Perşembe günü oynayacak.

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Filenin Sultanları Çin'1 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi
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