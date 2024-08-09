Novak Djokovic ödülünü bağışladı

Paris'te tek erkeklerde Carlos Alcaraz'ı yenerek altın madalyanın sahibi olan Novak Djokovic, kazandığı ödülü bağışlama kararı aldı.Ayrıca Sırbistan, Djokovic için bir müze açarak sporcuyu onurlandıracak. Sırp raket, olimpiyatta erkekler tenisinde set kaybetmeden şampiyonluğa ulaşan ilk tenisçi olmuş, böylece bütün grand slam zaferlerinin yanına olimpiyat birinciliği ekleyen tenisçiler arasına girmişti.