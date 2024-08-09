Novak Djokovic ödülünü bağışladı

Paris'te tek erkeklerde Carlos Alcaraz'ı yenerek altın madalyanın sahibi olan Novak Djokovic, kazandığı ödülü bağışlama kararı aldı. Sırbistan tarafından kendisine verilecek olan 172 bin Euro'luk (6.3 milyon TL) ödülü insani yardımlarda kullanacağını açıklayan 37 yaşındaki efsane sporcu, bir kez daha alkışları topladı.
Ayrıca Sırbistan, Djokovic için bir müze açarak sporcuyu onurlandıracak. Sırp raket, olimpiyatta erkekler tenisinde set kaybetmeden şampiyonluğa ulaşan ilk tenisçi olmuş, böylece bütün grand slam zaferlerinin yanına olimpiyat birinciliği ekleyen tenisçiler arasına girmişti.