Haber hattı

Juve'de 10 numara artık Kenan Yıldız'ın
Juventus,
yeni sezonun forma numaralarını açıklarken milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a 10 numarayı teslim etti. 2023-24 sezonunda 15 numarayı terleten 19 yaşındaki yetenek, geçmişte Fabio Capello, Michel Platini, Michael Laudrup, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez, Paul Pogba
gibi sembolleşen isimlerin giydiği formayla mücadele edecek. Torino ekibi, Kenan Yıldız'ın 2027'de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak ve maaşına da zam yapacak. İtalyan devinde 10 numara son olarak Pogba'nın sırtındaydı. Fransız futbolcu, dopingden dolayı 4 yıl men cezası almıştı.
Türkiye bana evladı gibi davranıyor
TÜRKIYE
Voleybol Federasyonu ile 2+4 yıllık sözleşmesinin iki yılı biten ve opsiyonu henüz kullanılmayan İtalyan baş antrenör Daneile Santarelli, ayrılık iddialarını net bir dille yalanladı. Ülke basınına açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki koç, "İtalya'yı çalıştırmak ister misiniz?" sorusuna, "Kendimi Türkiye'de çok iyi hissediyorum. Bana bir evlat gibi davranılıyor. Teklif gelirse gurur verici olur ama bugün itibariyle imkânsız"
yanıtını verdi.
Sami Uğurlu'ya 7 Turan'a 1 maç ceza
PROFESYONEL
Futbol Disiplin Kurulu, Konyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç ceza verdi. Tecrübeli çalıştırıcıya rekor denebilecek bir ceza aldı. Uğurlu'nun, müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 5 resmi müsabakada soyunma odasına, yedek kulübesine giriş yasağına, ayrıca tedbire uymama eylemi suretiyle de 2 maçtan men cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Alanya karşılaşmasında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan 1 maç ceza aldı. Öte yandan PFDK, Yeni Malatyaspor'un Pendik maçına sahaya çıkmamasından dolayı 3 puanını sildi.