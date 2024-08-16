Haber hattı

yeni sezonun forma numaralarını açıklarken milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a 10 numarayı teslim etti. 2023-24 sezonunda 15 numarayı terleten 19 yaşındaki yetenek, geçmiştegibi sembolleşen isimlerin giydiği formayla mücadele edecek. Torino ekibi, Kenan Yıldız'ın 2027'de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak ve maaşına da zam yapacak. İtalyan devinde 10 numara son olarak Pogba'nın sırtındaydı. Fransız futbolcu, dopingden dolayı 4 yıl men cezası almıştı.Voleybol Federasyonu ile 2+4 yıllık sözleşmesinin iki yılı biten ve opsiyonu henüz kullanılmayan İtalyan baş antrenör Daneile Santarelli, ayrılık iddialarını net bir dille yalanladı. Ülke basınına açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki koç, "İtalya'yı çalıştırmak ister misiniz?" sorusuna,yanıtını verdi.Futbol Disiplin Kurulu, Konyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç ceza verdi. Tecrübeli çalıştırıcıya rekor denebilecek bir ceza aldı. Uğurlu'nun, müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 5Alanya karşılaşmasında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan 1 maç ceza aldı.