İstanbul Triatlonu için geri sayım başladı

Dünyanın önde gelen triatlon yarışmalarından biri olan Oral-B Challenge İstanbul 4. ve son kez İstanbul'un Beykoz ilçesinde yapılacak.Organizasyonun tanıtımı için yapılan basın toplantısına P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı. Yerli ve yabancı 800'ün üzerinde katımın olması beklenen yarışma için başvurular federasyonun web sitesi üzerinden bugün saat 23.59'a kadar yapılabilecek.