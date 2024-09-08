Haber hattı

Toprak'a doktor izni çıkmadı
Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 13 yarış kazanarak rekor kıran Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 8. ayak yarışları öncesi Fransa etabının antrenman seansında kaza yapmıştı. Aracının kontrolünü kaybederek yere düşen ve sürüklendikten sonra pist dışına çıkan 27 yaşındaki motosikletçinin doktorlar tarafından yapılan tıbbi kontrolleri sonrasında yarışlarda yer alamayacağı bildirdi.
Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirerek "Şu an iyiyim. Herkese teşekkür ederim"
ifadelerini kullanmıştı.
Cedi, Ataman'ın yanına gitti
Son EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, bu sezon kadrosuna ikinci Türk basketbolcuyu transfer etti. Geçtiğimiz sezon NBA'de San Antonio Spurs'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, Yunan ekibine transfer oldu. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, bu yaz transfer döneminde daha önce de milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna dahil etmişti.
Cedi, geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs ile oynadığı 72 maçta 6.8 sayı, 2.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Efes altyapısında yetişen 29 yaşındaki basketbolcu, NBA'de ayrıca Cleveland Cavaliers forması da giydi.
Hatay'da Pulat ayrıldı Rıza Çalımbay geldi
Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın ardından bir teknik direktör ayrılığı daha gerçekleşti. 4 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puan çıkartabilen bordo- beyazlılarda fatura Özhan Pulat'a çıkarıldı.
Galibiyeti olmayan Hatayspor, geçen sezondan beri görevde bulunan 39 yaşındaki çalıştırıcıya veda ederken Rıza Çalımbay ile prensipte anlaşmaya vardı. Çalımbay son olarak ligde kısa süreliğine Beşiktaş'ı çalıştırmış ve sonrasında anlaşamayarak ayrılmıştı.