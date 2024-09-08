Haber hattı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 13 yarış kazanarak rekor kıran Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 8. ayak yarışları öncesi Fransa etabının antrenman seansında kaza yapmıştı.Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirerekifadelerini kullanmıştı.Son EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, bu sezon kadrosuna ikinci Türk basketbolcuyu transfer etti.Cedi, geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs ile oynadığı 72 maçta 6.8 sayı, 2.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Efes altyapısında yetişen 29 yaşındaki basketbolcu, NBA'de ayrıca Cleveland Cavaliers forması da giydi.Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın ardından bir teknik direktör ayrılığı daha gerçekleşti.Galibiyeti olmayan Hatayspor, geçen sezondan beri görevde bulunan 39 yaşındaki çalıştırıcıya veda ederken