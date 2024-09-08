Yeni şampiyonlar için adayım

Türkiye'nin judo dalındaki ilk ve tek olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan'dan flaş bir hamle geldi. Judo'da 1997 yılında Avrupa, 2000'de de olimpiyat şampiyonu olarak bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırarak ülkemize büyük gurur yaşatan Özkan, Judo Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı. Judoyu gençlere anlatmak için büyük bir birikime sahip olduğunu vurgulayan Özkan, "Maalesef benim gibi birçok şampiyon çıkması gerekirken, judo alanında hak ettiğimiz başarıları kazanamadık. Artık yeni şampiyonlar çıkartma zamanı geldi. Camiamız için en iyisini yapabilmek adına sizlerin duası ve desteği ile Judo Federasyonu Başkanlığına aday1972 tarihinde Çeçenistan'da doğan Hüseyin Özkan, 1989'da Çeçenistan Grozny Üniversitesi Spor bölümünü kazandı.Sidney olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra; Dünya ikinciliği, Avrupa, Avrupa gençler, Balkan, 7 kez Türkiye şampiyonluğu ve Karadeniz oyunlarını kazandı.olduğumu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.