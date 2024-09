Aras Kargo Spor Kulübü’nün Sultanlar Ligi lansmanı yapıldı

İzmir'i 13 yıl sonra Sultanlar Ligi'nde temsil edecek kulübün lansmanına Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Akif Üstündağ, Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın ve yöneticiler de katıldı. Sultanlar Ligi'ne çıkan Aras Kargo'ya başarılar dileyen Federasyon Başkanı Akif Üstündağ, "Bu anlamlı ve mutlu günde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. İki yılda gelebilecekleri en güzel noktaya hem sportif anlamda hem de iş hayatında önemli işlere imza atarak yaşattıkları başarılar için Aras ailesine başarılar diliyorum. Sultanlar Ligi'ne sayılı günler kaldı. Türk voleybolu kurumsallık anlamında camiaya gelebilecek en güzel noktalara geldi. Hedefiniz ve heyecanınız yoksa hiçbir yerde başarınız olamaz" dedi.

İzmirli voleybolseverlerere destek çağrısında bulunan Aras Kargo Başantrenörü Suphi Doğancı, "Burada sizlerle birlikte olmak çok mutluluk verici. İzmir gibi kıymetli bir şehrimizi voleybolun tepe noktası olan Sultanlar Ligi'nde temsil edebilmek çok kıymetli. Uzun süredir voleybol ailesinin içindeyim, voleybol Türkiye'nin çok önemli bir markası haline geldi. Bu markada en önde giden Sultanlar Ligi'nde çok ciddi yatırım yapan, dünyada sayılı hale gelmiş ekipler arasında yer alıyor. Bu ekiplere karşı İzmir'de mücadele etmek bizim için çok zor bir görev olduğunu söyleyebilirim. Hedeflerimizi için mücadele edeceğiz. Mutlaka müsabakalarımıza destekleriniz bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

2004 yılından beri Türk sporunu, her sahada her renkte desteklediklerini belirten Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın ise sözlerine şöyle devam etti: "Biz sadece bir rengi değil, bu heyecanı, bu coşkuyu çok seviyoruz. Sporun ve sporcunun hep yanındayız; çünkü sporun birleştirici, ilham verici ve hayatı renklendiren rolü bizim için çok kıymetli. Dün, İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yılını kutladık. Bugün de İzmir'de Aras Kargo Spor Kulübü'nün birinci yılını sezon açılışıyla birlikte kutlamak için bir aradayız. Aras Kargo Spor Kulübü'nü İzmir'de kurmaya, bu güzel kentin köklü spor kültürü ve voleybola olan tutkusu nedeniyle karar vermiştik. Türkiye genelinde voleybolun gelişimine katkıda bulunmak ve spora olan ilgiyi daha da artırmak amacıyla yola çıktık. Aras Kargo Kadın Voleybol Takımımız bir yıl içerisinde Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkarak bizi gururlandırdı. İzmir'in 13 yıllık lig hasretine son vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz ülkemizi dünyada temsil edecek, Milli Takım'lar seviyesinde 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek, maçlara gelmek için heyecan ve mutluluk duyan, rakibe saygılı, takımına sadık taraftarlara sahip olmak, sporcusu, teknik ekibi ve taraftarıyla örnek spor kulübü olmaktı ve aynı hedefe kararlılıkla yürüyoruz. Sadece sportif başarı değil, aynı zamanda gençlerimizi geleceğe hazırlamak için hayaller kuruyoruz. Bugün İzmir'in çok değerli kulüpleri de aramızdalar. Kulüplerini temsilen her birine teşekkür ediyoruz.Aras Kargo Spor Kulübümüzü, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bir kadın voleybol takımı ile kurmuş olmaktan onur duyuyoruz, kadınlarımızın her alanda olduğu gibi sporda da ülkemizi gururlandırması bize kıvanç veriyor."

Gecede takım tek tek tanıtılırken, hazırlanan pasta da oyuncularla hep birlikte kesildi.