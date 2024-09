Babadan Beşiktaşlı!

Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda kalesini koruyan Kolombiyalı Oscar Cordoba'nın siyah-beyazlı kadın futbol takımında görev alan kaleci kızı Vanessa Cordoba, ailece kulübe çok bağlı olduklarını söyledi. Beşiktaş'ın her zaman hayatlarında yer aldığını dile getiren Vanessa,diye konuştu.İstanbul'dan ayrı kaldığı sürede Türkiye'yi özlediğini söyleyen tecrübeli eldiven,açıklamasında bulundu.Babası Cordoba'yla kalecilik üzerine konuşmalar yaptıklarını anlatan Vanessa, "Babamdan daha iyi kaleci olduğumu düşünüyorum (Gülüyor). Babamla kalecilik hakkında konuşuyoruz. Babam çok başarılı bir kaleciydi ama korkunç bir öğretmen, iyi bir öğretmen değil. Ben daha gençken hiç tahammülü yoktu. Şu an daha iyi. 'Kaleci olmak çok basit' diyordu ama tabii ki basit değil. Biz daha çok kaleciliğin nasıl hissettirdiği, bu sorumlulukla nasıl yüzleştiğimizi ve bu sorumluluğu nasıl kaldırabileceğimizi konuşuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Kalecilik kariyerine başlamasında babasının payı olduğunu da aktaran siyah-beyazlı oyuncu, şunları kaydetti: "Kalecilik kariyerime 16 yaşında başladım. Futbol için biraz geç bir yaş. Aslında plaj voleybolu oynuyordum ancak sakatlık yaşadım. Babam, 'Kaleciliği niye denemiyorsun?' dedi ve her şey başladı. Ben de 'Şimdi mi söylüyorsun' diye cevap verdim. Süreç biraz kolay oldu. Plaj voleybolu ile kalecilik biraz benziyor."