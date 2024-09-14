Babadan Beşiktaşlı!

Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda kalesini koruyan Kolombiyalı Oscar Cordoba'nın siyah-beyazlı kadın futbol takımında görev alan kaleci kızı Vanessa Cordoba, ailece kulübe çok bağlı olduklarını söyledi. Beşiktaş'ın her zaman hayatlarında yer aldığını dile getiren Vanessa, "Teklif aldığımda babam bana, 'İkinci kez düşünme. İstanbul çok güzel bir şehir' dedi. Burada son bulunduğumda 13 yaşındaydım. Şu anda 29 yaşındayım ve futbolcuyum. Bu, benim için yeni bir serüven"
diye konuştu.
İstanbul'dan ayrı kaldığı sürede Türkiye'yi özlediğini söyleyen tecrübeli eldiven, "Eski zamandan Ronaldo, Zago ve Carew'i hatırlıyorum. Türkiye'nin kültürünü, sesini, stattaki kaosu ve heyecanı özledim. Yemekleri özledim, özellikle eriği. Birçok yerde aramama rağmen bulamadım. Lahmacunu yemek olarak özledim. Maç günleri lahmacun yemeye giderdik"
açıklamasında bulundu.
KALECİLİĞİ ÇOK İYİ AMA ÖĞRETMENLİĞİ KORKUNÇ
Babası Cordoba'yla kalecilik üzerine konuşmalar yaptıklarını anlatan Vanessa, "Babamdan daha iyi kaleci olduğumu düşünüyorum (Gülüyor). Babamla kalecilik hakkında konuşuyoruz. Babam çok başarılı bir kaleciydi ama korkunç bir öğretmen, iyi bir öğretmen değil. Ben daha gençken hiç tahammülü yoktu. Şu an daha iyi. 'Kaleci olmak çok basit' diyordu ama tabii ki basit değil. Biz daha çok kaleciliğin nasıl hissettirdiği, bu sorumlulukla nasıl yüzleştiğimizi ve bu sorumluluğu nasıl kaldırabileceğimizi konuşuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Kalecilik kariyerine başlamasında babasının payı olduğunu da aktaran siyah-beyazlı oyuncu, şunları kaydetti: "Kalecilik kariyerime 16 yaşında başladım. Futbol için biraz geç bir yaş. Aslında plaj voleybolu oynuyordum ancak sakatlık yaşadım. Babam, 'Kaleciliği niye denemiyorsun?' dedi ve her şey başladı. Ben de 'Şimdi mi söylüyorsun' diye cevap verdim. Süreç biraz kolay oldu. Plaj voleybolu ile kalecilik biraz benziyor."