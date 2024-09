Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından güreş kariyerini sonlandıran Taha Akgül, Ankara'da bir restoranda gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını duyurdu. Toplantıda hedefleri ve projelerinden bahseden Akgül'ün aday tanıtım toplantısına milli güreşçi Rıza Kayaalp, başpehlivan Recep Kara'nın yanı sıra güreş camiasından temsilciler katıldı.Güreş kariyerini 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ile noktaladığını hatırlatan Akgül, "İzmir'de üniversite hayatıma devam ederken tesadüfen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile tanıştım. Kariyerimin dönüş noktasıydı. 2009 yılında aldığım ilk madalya ile beraber hayat benim için yeniden başladı. O zamanki federasyon başkanımız Osman Aşkın Bak, elimden tuttu. İlk aldığım bronz madalya ile çok hızlı bir gelişim gösterdim. Bu süreçte, 11 Avrupa şampiyonluğu, 3 dünya şampiyonluğu, 1 olimpiyat şampiyonluğu ve 2 tane olimpiyat bronz madalyası kazandım. Bunları kazanırken ailemden, sevdiklerimden fedakarlık ettim. Büyük sakatlıklar yaşadım. Dile kolay 15 senede her şeyimi güreşe adadım. Son iki buçuk yıldır evliyim. Eşimle bir aydır vakit geçirdiğim olmadı. Yeni bebeğim oldu, sadece bir kez gördüm" diye konuştu.Güreşte altyapıdan yetişip zirveye çıkan bir sporcu olarak güreşin eksik taraflarını bildiğini aktaran Taha Akgül, "İdari anlamda bir tesis ve binamız yıllardır yok. Altyapı, özellikle kulüplerimizin desteği çok azaldı. Şu an Türk güreşini ayakta tutan kulüpler ve belediyeler. Kurumlarımızın spor kulüplerine desteği çok azaldı. Tarihten bu yana süren geleneklerimiz azaldı. Yıldızlarımız en az 7-8 kamp yapıyorken, şu an 1-2'ye düştü. Kamp ve turnuva sayılarımız çok azaldı. Bunların sayılarını artırıp, özellikle kulüplerle görüşmeler yapacağız" ifadelerini kullandı.Türk güreşindeki sorunları halletmek için federasyon seçimlerinden önce çalıştay düzenleyeceklerini dile getiren Akgül, "Bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Herkesi bir araya getirmek biraz zor olacak. Belki kabul etmeyip gelmeyenler olacak ama biz herkesi davet edeceğiz. Benim seçimdeki en kritik projelerimden biri bu. Bu çalıştayda güreşin duayenlerini, kulüp yöneticilerini davet edeceğiz. Milli takım kriterlerinin belirlenmesini soracağız. Orada çıkan karar federasyonun uygulayacağı ilk karar olacak. Orada çıkan beyin fırtınasına bizim itiraz etmeye hakkımız yok. Ortak akıl Türk güreşi adına doğru karar alacaktır" dedi.Türk güreşini belediyelerin ayakta tuttuğunu yineleyen milli güreşçi, "Bizler Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımızın destekleri ile adımlar atacağız. Cumhurbaşkanımızın yanına gittiğimizde alamayacağımız bir şey yok. Buradan Türk güreşi adına bir müjde de vermek istiyorum. Biliyorsunuz ben Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'ndeyim. 15 senedir de burada spor hayatıma devam ediyorum. Bizden önceki tüm belediye başkanlarının bize emeği oldu. Şu anda kulüp başkanımız Yüksel Arslan ve Onursal Başkanımız Mansur Yavaş'ın bize bir müjdesi oldu. Kendileri ülkesini ve milletini seven insanlar. Güreşi seven insan vatan haini olmaz. Mansur Bey, eğer seçilirsek federasyonumuza bir idari bina ve bir salon sözünü verdi. Bu benim, bu yoldaki en büyük vaatlerimden bir tanesi. Keçiören ilçesinde olimpik parkın içine yapılıyor" şeklinde konuştu.Uluslararası camiada Türk güreşi stili oluşturacaklarını da sözlerine ekleyen Akgül, "Bir Türk güreşi stili oluşması gerekiyor. Bir İranlı müsabakaya çıktığında bir tarzı var, sürekli atak ve baskı kuruyorlar. Biz Türk sporcular olarak belki çok teknik değiliz ama kuvvet ve kondisyon konusunda iyi durumdayız. Bunun üstüne gitmemiz gerekiyor" cümlelerine yer verdi.