Haber hattı

TRENDYOL 1. Lig'in 8. haftasında zirve mücadelesi veren Keçiörengücü ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı. Kilidi 35. dakikada İstanbul ekibinden Jetmir Topalli açarken ilk yarı, bu skorla tamamlandı.Ancak kalan dakikalarda denge bozulmazken Ankara temsilcisinin 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Pendik'in ise 3 puan hasreti 3 maça çıktı.Manisa-Gençlerbirliği: 1-0, Amed-Esenler Erok: 0-4, İstanbul- Kocaelispor: 0-3.TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde açılış haftası heyecanında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-68 yenerek sezona galibiyetle başladı.Koç Dejan Radonjic'in takımı, gelecek hafta Beşiktaş Fibabanka deplasmanında sahne alacak.Diğer skorlar: Aliağa-Darüşşafaka: 108-85, Anadolu Efes-Yalova: 100- 59, Fenerbahçe Beko-ONVO Büyükçekmece: 97-85.LA Liga'da Girona, Athletic Bilbao'yu 2-1 yenerken 3 penaltı kurtaranKilidi, 39'da Girona'dan Asprilla açarken 41'de Sancet beraberliği sağladı. Galibiyeti getiren golü ise 90+9'da Stuani penaltıdan kaydetti.Arjantinli file bekçisi,'in ve'ın kullandığı penaltıyı çıkardı. Ancak ihlalden dolayı tekrarlanan atışta da'ya izin vermedi ve kalesinde devleşti.SMS Grup Efeler Ligi'nde son şampiyon Halkbank, Cizre Belediyespor deplasmanında 2-0'dan müthiş bir geri dönüşe imza atarak sezona zaferle 'merhaba' dedi.Halkbank'ta Marek Sotola 15, Mert Matic 10, Mirza Lagumdzija 9 sayıyla galibiyetin gelmesinde başrol oynadı. Cizre'de Metin Toy'un 15 sayıyı yeterli olmadı.Spor Toto-Türşad: 3-2, Altekma-Arkas: 3-2, Bursa BB-Fenerbahçe: 1-3, Galatasaray-Alanya Bld: 3-2, Ziraat Bankası-Akkuş Bld: 3-0.INTERSPORTXASICS Bodrum Yarı Maratonu, 'Bodrum'da koşmak İyi Hissettirir' sloganıyla gerçekleşti.21K'lık parkurda erkeklerde birinci Uzo Running'den 1:10:28.66'lık derece elde edenolurken kadınlarda ipi Embassy Of Japan'dan 1:32:46.37'lik zamanlamasıylagöğüsledi. 10K'da erkeklerdeliderliği alırken kadınlardabirinciliği elde etti. 5K'lık parkurda iseileilk sırada geldi.YENIKÖY Kemerköy Enerji, Milas'ın yeni spor kulüplerinden biri olan Milas Sportif Kulübü'nün 2024-25 sezonu için sponsoru oldu. Her kategoride birincilik hedeflediklerini belirten Kulüp Başkanı Çağrı Arıkan, verilen destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir,dedi.