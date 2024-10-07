Haber hattı

Ankara Keçiörengücü'nü Pendikspor durdurdu
TRENDYOL 1. Lig'in 8. haftasında zirve mücadelesi veren Keçiörengücü ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı. Kilidi 35. dakikada İstanbul ekibinden Jetmir Topalli açarken ilk yarı, bu skorla tamamlandı. Devreden sonra taraftarının desteğini arkasına alan Keçiörengücü, 76'da Moustapha Camara'nın attığı golle skoru eşitledi: 1-1.
Ancak kalan dakikalarda denge bozulmazken Ankara temsilcisinin 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Pendik'in ise 3 puan hasreti 3 maça çıktı. Diğer sonuçlar:
Manisa-Gençlerbirliği: 1-0, Amed-Esenler Erok: 0-4, İstanbul- Kocaelispor: 0-3.
Bahçeşehir, Karşıyaka'yı yendi sezona galibiyetle başladı
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde açılış haftası heyecanında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-68 yenerek sezona galibiyetle başladı. Maçı baştan sona üstün götüren Kırmızı Ejderhalar, ilk yarıyı 52-42 önde tamamlarken CJ Massinburg ve Şehmus Hazer ikilisiyle farka koştu.
Koç Dejan Radonjic'in takımı, gelecek hafta Beşiktaş Fibabanka deplasmanında sahne alacak. Ligdeki ilk maçında sahadan mağlup ayrılan Karşıyaka ise evinde Merkezefendi'yi ağırlayacak.
Diğer skorlar: Aliağa-Darüşşafaka: 108-85, Anadolu Efes-Yalova: 100- 59, Fenerbahçe Beko-ONVO Büyükçekmece: 97-85.
Gazzaniga 3 penaltı kurtardı Girona 90+9'da 3 puanı kaptı
LA Liga'da Girona, Athletic Bilbao'yu 2-1 yenerken 3 penaltı kurtaran kaleci Paulo Gazzaniga, galibiyetin mimarı oldu.
Kilidi, 39'da Girona'dan Asprilla açarken 41'de Sancet beraberliği sağladı. Galibiyeti getiren golü ise 90+9'da Stuani penaltıdan kaydetti. Mücadelenin kaderini belirleyen isim Girona'nın 32 yaşındaki eldiveni Gazzaniga oldu.
Arjantinli file bekçisi, 28'de Berenguer
'in ve 56'da Inaki Williams
'ın kullandığı penaltıyı çıkardı. Ancak ihlalden dolayı tekrarlanan atışta da Herrera
'ya izin vermedi ve kalesinde devleşti.
Son şampiyon Halkbank müthiş dönüşe imza attı
SMS Grup Efeler Ligi'nde son şampiyon Halkbank, Cizre Belediyespor deplasmanında 2-0'dan müthiş bir geri dönüşe imza atarak sezona zaferle 'merhaba' dedi. Doğu ekibini 3-2 mağlup eden Ankara temsilcisi setleri 25-22, 25-15 ve 23-21 kazandı.
Halkbank'ta Marek Sotola 15, Mert Matic 10, Mirza Lagumdzija 9 sayıyla galibiyetin gelmesinde başrol oynadı. Cizre'de Metin Toy'un 15 sayıyı yeterli olmadı. Diğer skorlar:
Spor Toto-Türşad: 3-2, Altekma-Arkas: 3-2, Bursa BB-Fenerbahçe: 1-3, Galatasaray-Alanya Bld: 3-2, Ziraat Bankası-Akkuş Bld: 3-0.
Bodrum Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
INTERSPORTXASICS Bodrum Yarı Maratonu, 'Bodrum'da koşmak İyi Hissettirir' sloganıyla gerçekleşti. Etkinlikte bu sene 20 ülkeden 2 bin 500 sporcu yer aldı.
21K'lık parkurda erkeklerde birinci Uzo Running'den 1:10:28.66'lık derece elde eden Üzeyir Söylemez
olurken kadınlarda ipi Embassy Of Japan'dan 1:32:46.37'lik zamanlamasıyla Yuka Akamatsu
göğüsledi. 10K'da erkeklerde Ufuk Arda
liderliği alırken kadınlarda Özge Çolak
birinciliği elde etti. 5K'lık parkurda ise Bedri Şimşek
ile Fatma Taş
ilk sırada geldi.
Milas'a anlamlı destek
YENIKÖY Kemerköy Enerji, Milas'ın yeni spor kulüplerinden biri olan Milas Sportif Kulübü'nün 2024-25 sezonu için sponsoru oldu. Her kategoride birincilik hedeflediklerini belirten Kulüp Başkanı Çağrı Arıkan, verilen destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Erol Demir, "Milas'ta komşularımızla yaşıyoruz. Bölgedeki köylerin altyapı, üstyapı ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışıyoruz"
dedi.