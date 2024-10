İki teker üzerinde denizden gökyüzüne

"4 teker bedeni, 2 teker ruhu taşır" sözünü motto edinen motorcular, geçtiğimiz hafta Antalya Kemer'de nefesleri kesti. Denizde başlayıp, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı dağında biten, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen ve organizasyonun 6. ayak yarışı olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarış'nda zirveyi ilk gören Alman sporcu Manuel Lettenbichler oldu.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından 15.'si düzenlenen yarışa, 42 ülkeden katılan 420 sporcunun tam anlamıyla tozu dumana katan mücadelesi izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Çarşamba günü Çamyuva Sahili'nden başlayan yarış cumartesi günü Kesme Boğazı kanyonu ve ormanlık arazi içinden devam eden mücadelenin ardından motorcuların 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine tırmanışı ile son buldu. Alman sporcu Manuel Lettenbichler'i, İngiliz Graham Jarvis ve İspanyol Mario Roman elde etti.

4 SAAT 45 DAKİKADA ZİRVEYE

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, "Organizasyon her sene büyüyor. Uluslararası arenada yerini buldu. Bu sene hak ettiği takvime de girdi. Burada artık Türk sporcuları da görmek istiyoruz" dedi. Sea To Sky Organizatörü Semih Özdemir ise "Zor bir yarış oldu. Sea To Sky tarihinde hiçbir yarış bu kadar uzun sürmemişti. 4 saat 45 dakikada tamamladılar, efor harcadılar. Ortaya konan mücadele izleyenleri de heyecanlandırdı. Yarışan ve izleyen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.