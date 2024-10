Cumhuriyet Kupası sahibini buldu! Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı’nda görkemli kapanış!

Overal IRC 0-1-2'te Levent Peynirci yönetimindeki ENKA Cheese ikinci, Oğuz Ayan yönetimindeki KMH Racing Team-Game Changer üçüncü oldu.

Overal IRC 3-4'te ise Robert De Liefde yönetimindeki JERAPI birincinliği, Targan Hazarhun yönetimindeki PAPARA ALTO ikinciliği, Berk Gürpınar yönetimindeki Four Points By Sheraton-Gemini1 üçüncülüğü elde etti.

Divizyon kategorisinde ise kazananlar şöyle:

• IRC 0 Birincisi Levent Peynirci yönetimindeki ENKA Cheese

• IRC 0 İkincisi Hasan Utku Çetiner yönetimindeki MESA Holding-Shak Shuka

• IRC 0 Üçüncüsü Zeynep Atabey Taşkent yönetimindeki Orient Express

• IRC 1 Birincisi Güney Kaptan yönetimindeki AKPA Chemicals

• IRC 1 İkincisi Oğuz Ayan yönetimindeki KMH Racing Team

• IRC 1 Üçüncüsü Melis Baykan yönetimindeki Akkök Holding

• IRC 2 Birincisi Umut Efe Alplocak yönetimindeki Kaya Ropes-Carina

• IRC 2 İkincisi Orkun Öz yönetimindeki Tüpraş-Fenerbahçe

• IRC 2 Üçüncüsü Bora Olcav yönetimindeki Garanti BBVA Cheese

• IRC 3 Birincisi Targan Hazarhun yönetimindeki Papara Alto

• IRC 3 İkincisi Berk Gürpınar yönetimindeki Four Points By Sheraton-Gemini

• IRC 3 Üçüncüsü Yusuf Tunç yönetimindeki Doğuş Üniversitesi Escape Sailing-Alchera

• IRC 4 Birincisi Robert De Liefde yönetimindeki Jerapi

• IRC 4 İkincisi Doğukan Kapıcıoğlu yönetimindeki Ankara Yelken Kulübü-Alesta YelkenI

• IRC 4 Üçüncüsü Gül Çelikel yönetimindeki Setur Marinas-Nidec Drives-Kupa Kızı Team Atlantis

• Gezgin A Birincisi Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki Tusaş Yelken Takımı-Hedef Yelken

• Gezgin A İkincisi Sefa Civelek yönetimindeki Hedef Yelken 40.2

• Gezgin A Üçüncüsü Şahin Korkmaz yönetimindeki Deniz Harp Okulu Akova

• Gezgin B Birincisi Güray Zünbül yönetimindeki Moda Yelken

• Gezgin B İkincisi Hasret Can Ünek yönetimindeki ARUNA ODTÜ

• Gezgin B Üçüncüsü Ali Yelten yönetimindeki Marmara Üniversitesi-Silk

• Gezgin C Birincisi Ali Erdoğan yönetimindeki Piri Reis Üniversitesi Kadın Yelken Takımı

• Gezgin C İkincisi Ahmet Rasim Kahraman yönetimindeki Bursa Eldiven Sanayi-Hero Sailing

• Gezgin C Üçüncüsü Tunay Can yönetimindeki Shine Away

Kesin sonuçların yer aldığı tam listeye ve yarış hakkında detaylı bilgiye https://sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.