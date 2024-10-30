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Giriş Tarihi: 30.10.2024 11:47

Cumhuriyet Kupası sahibini buldu! Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı'nda görkemli kapanış!

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın Bodrum ve İstanbul etaplarında büyük başarı göstererek Cumhuriyet Kupası’nın sahibi Akpa Chemicals Takımı oldu. Güney Kaptan yönetimindeki Akpa Chemicals takımına ödülü Anayasa Mahkemesi üyesi Doç.Dr. Metin Kıratlı tarafından takdim edildi.

Cumhuriyet Kupası sahibini buldu! Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı’nda görkemli kapanış!

Overal IRC 0-1-2'te Levent Peynirci yönetimindeki ENKA Cheese ikinci, Oğuz Ayan yönetimindeki KMH Racing Team-Game Changer üçüncü oldu.
Overal IRC 3-4'te ise Robert De Liefde yönetimindeki JERAPI birincinliği, Targan Hazarhun yönetimindeki PAPARA ALTO ikinciliği, Berk Gürpınar yönetimindeki Four Points By Sheraton-Gemini1 üçüncülüğü elde etti.

Divizyon kategorisinde ise kazananlar şöyle:

• IRC 0 Birincisi Levent Peynirci yönetimindeki ENKA Cheese
• IRC 0 İkincisi Hasan Utku Çetiner yönetimindeki MESA Holding-Shak Shuka
• IRC 0 Üçüncüsü Zeynep Atabey Taşkent yönetimindeki Orient Express
• IRC 1 Birincisi Güney Kaptan yönetimindeki AKPA Chemicals
• IRC 1 İkincisi Oğuz Ayan yönetimindeki KMH Racing Team
• IRC 1 Üçüncüsü Melis Baykan yönetimindeki Akkök Holding
• IRC 2 Birincisi Umut Efe Alplocak yönetimindeki Kaya Ropes-Carina
• IRC 2 İkincisi Orkun Öz yönetimindeki Tüpraş-Fenerbahçe
• IRC 2 Üçüncüsü Bora Olcav yönetimindeki Garanti BBVA Cheese
• IRC 3 Birincisi Targan Hazarhun yönetimindeki Papara Alto
• IRC 3 İkincisi Berk Gürpınar yönetimindeki Four Points By Sheraton-Gemini
• IRC 3 Üçüncüsü Yusuf Tunç yönetimindeki Doğuş Üniversitesi Escape Sailing-Alchera
• IRC 4 Birincisi Robert De Liefde yönetimindeki Jerapi
• IRC 4 İkincisi Doğukan Kapıcıoğlu yönetimindeki Ankara Yelken Kulübü-Alesta YelkenI
• IRC 4 Üçüncüsü Gül Çelikel yönetimindeki Setur Marinas-Nidec Drives-Kupa Kızı Team Atlantis
• Gezgin A Birincisi Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki Tusaş Yelken Takımı-Hedef Yelken
• Gezgin A İkincisi Sefa Civelek yönetimindeki Hedef Yelken 40.2
• Gezgin A Üçüncüsü Şahin Korkmaz yönetimindeki Deniz Harp Okulu Akova
• Gezgin B Birincisi Güray Zünbül yönetimindeki Moda Yelken
• Gezgin B İkincisi Hasret Can Ünek yönetimindeki ARUNA ODTÜ
• Gezgin B Üçüncüsü Ali Yelten yönetimindeki Marmara Üniversitesi-Silk
• Gezgin C Birincisi Ali Erdoğan yönetimindeki Piri Reis Üniversitesi Kadın Yelken Takımı
• Gezgin C İkincisi Ahmet Rasim Kahraman yönetimindeki Bursa Eldiven Sanayi-Hero Sailing
• Gezgin C Üçüncüsü Tunay Can yönetimindeki Shine Away

Kesin sonuçların yer aldığı tam listeye ve yarış hakkında detaylı bilgiye https://sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.

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Cumhuriyet Kupası sahibini buldu! Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı'nda görkemli kapanış!
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