Haber turu

Kocaeli, 90+3'te vurdu koltuğunu korudu
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rendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor, evinde hata yapmadı. Körfez ekibi, Karagümrük'ü 2-1 yenerek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Ev sahibi, 53'te Oğulcan'ın golüyle öne geçti. İstanbul temsilcisi, 4 dakika sonra Dovedan'la yanıt verdi. 90+3'te sahne alan Mendes,
Kocaelispor'u zafere taşıdı. Yeşil-siyahlılar 22 puanla zirvedeki yerini korudu. Diğer sonuçlar:
Esenler Erok-Şanlıurfa: 1-1, Adana-Bandırma: 0-1, K.Örengücü-Çorum FK: 2-3.
Türk Telekom'dan Daçka'ya 37 sayı fark
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ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 105- 68 yenip bu sezon üçüncü galibiyetini aldı. Yüksek tempoda oynanan ilk çeyrek, Makoundou ile pota altından etkili olan başkent ekibinin 26-22 üstünlüğüyle tamamlandı. Telekom, Moore'un ayakta tutmaya çalıştığı rakibine karşı Brown'ın devreye girmesiyle soyunma odasına 48-39 önde gitti.
İkinci yarıda Ankara temsilcisi, coştu. Hücumda Moore'a eşlik eden oyuncunun çıkmadığı Daçka karşısında Telekom, maçı 37 sayı farkla kazandı. Diğer sonuçlar:
Beşiktaş-Mersin: 72-66, Karşıyaka-G.Saray: 94-81.
VakıfBank, F.Bahçe'nin serisini sonlandırdı
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ultanlar Ligi'nde Vakıfbank sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenmeyi başarırken rakibinin de yenilmezlik serisini bitirdi.
125 dakika nefes kesen derbide ilk seti 25-23 kazanan sarı-siyahlılara, Kanarya 14-25 ve 23-25 ile cevap verip 2-1 öne geçti. 4'üncü sette 25-17 üstün gelen Vakıfbank, tie-break'te de 15-10 ile maçı kazandı.
Ligde çıktığı 7. maçta 6'ıncı galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar:
Eczacıbaşı-Türk Hava Yolları: 3-0, G.Saray Daikin-Aydın BŞB: 2-3, Aras Kargo-Bahçelievler Bld: 2-3, Zerenspor-Sarıyer Belediye: 3-0.
Ferdi, Liverpool ağlarını sarstı ama yetmedi!
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remier Lig'de Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Liverpool'un konuğu oldu. 14. dakikada Ferdi'nin attığı golle Brighton öne geçerken milli futbolcu, İngiltere'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Ancak Kırmızılar, 70'te Gakpo, 72'de ise Salah'ın golleriyle geri dönüp 2-1'lik galibiyete uzandı. M.City'nin, deplasmanda Bournemouth'a 2-1 yenilmesiyle Liverpool 25 puanla liderliğini perçinledi.
İstanbul Maratonu 46. kez kıtaları aşacak
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ürkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu bugün koşulacak. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, Anadolu yakasından başlayacak ve Avrupa yakasında son bulacak.
Toplam 17 bin 500 çipli sporcu yarışta yer alacak. Tüm kategorilerde toplamda 40 binin üzerinde sporcu organizasyonda mücadele edecek.
30'u erkek, 14'ü de kadın olmak üzere, 4 farklı kıtadan toplam 44 elit atlet katılacak. Bu atletler arasında biri kadın 7'si erkek 8 elit Türk atlet de bulunuyor.