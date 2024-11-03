Haber turu

rendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor, evinde hata yapmadı. Körfez ekibi, Karagümrük'ü 2-1 yenerek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Ev sahibi, 53'te Oğulcan'ın golüyle öne geçti. İstanbul temsilcisi, 4 dakika sonra Dovedan'la yanıt verdi.Kocaelispor'u zafere taşıdı. Yeşil-siyahlılar 22 puanla zirvedeki yerini korudu.Esenler Erok-Şanlıurfa: 1-1, Adana-Bandırma: 0-1, K.Örengücü-Çorum FK: 2-3.ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 105- 68 yenip bu sezon üçüncü galibiyetini aldı. Yüksek tempoda oynanan ilk çeyrek, Makoundou ile pota altından etkili olan başkent ekibinin 26-22 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıda Ankara temsilcisi, coştu. Hücumda Moore'a eşlik eden oyuncunun çıkmadığı Daçka karşısında Telekom, maçı 37 sayı farkla kazandı.Beşiktaş-Mersin: 72-66, Karşıyaka-G.Saray: 94-81.ultanlar Ligi'nde Vakıfbank sahasında125 dakika nefes kesen derbide ilk seti 25-23 kazanan sarı-siyahlılara, Kanarya 14-25 ve 23-25 ile cevap verip 2-1 öne geçti.Ligde çıktığı 7. maçta 6'ıncı galibiyetini elde etti.Eczacıbaşı-Türk Hava Yolları: 3-0, G.Saray Daikin-Aydın BŞB: 2-3, Aras Kargo-Bahçelievler Bld: 2-3, Zerenspor-Sarıyer Belediye: 3-0.remier Lig'de Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, Liverpool'un konuğu oldu.Ancak Kırmızılar, 70'te Gakpo, 72'de ise Salah'ın golleriyle geri dönüp 2-1'lik galibiyete uzandı. M.City'nin, deplasmanda Bournemouth'a 2-1 yenilmesiyle Liverpool 25 puanla liderliğini perçinledi.ürkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu bugün koşulacak.Toplam 17 bin 500 çipli sporcu yarışta yer alacak.30'u erkek, 14'ü de kadın olmak üzere, 4 farklı kıtadan toplam 44 elit atlet katılacak. Bu atletler arasında biri kadın 7'si erkek 8 elit Türk atlet de bulunuyor.