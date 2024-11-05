Gururumuzsun Zeynep

WTA 250 turnuvası Merida Open Akron'da Zeynep Sönmez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imzasını attı. Meksika'da düzenlenen turnuvada ilk turda Arjantinli Carle, 2. turda Fransız Jacquemot, çeyrek finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı Meksikalı Zarazua'yı yenip yarı finalde Korneeva'yı deviren sporcumuz, ABD'li Ann Lig'nin karşısına çıktı. Yağmur nedeniyle ertelenen program nedeniyle yarı final ve final maçları aynı gün oynandı. Yarı finalde Alina Korneeva'yı yendikten 8 saat sonra finale çıkan Zeynep Sönmez, Ann Li'yi 1 saat 10 dakika süren oyunda 6-2, 6-1 mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu elde etti.
22 yaşındaki sporcumuz, 2016'da Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında şampiyonluğa ulaşan ikinci sporcumuz oldu.
36 BASAMAK SIÇRADI
Zeynep Sönmez, şampiyonluğu ile birlikte dünya sıralamasında 36 sıra birden yükselip 91.'liğe çıktı.
'BU BENİM RÜYAMDI'
Milli tenisçimiz şampiyonluğun ardından duygularını şöyle paylaştı: "15 yıldır bu an için mücadele ediyorum. Bu, benim en büyük rüyamdı. Beni destekleyenlere, özellikle aileme ve bu saatte maçımı Türkiye'de seyreden herkese teşekkür ederim."
ERDOĞAN'DAN TEBRİK
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeynep Sönmez'i şu mesajla tebrik etti: "Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası Şampiyonu olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum."