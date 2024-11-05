Gururumuzsun Zeynep

WTA 250 turnuvası Merida Open Akron'da Zeynep Sönmez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imzasını attı. Meksika'da düzenlenen turnuvada ilk turda Arjantinli Carle, 2. turda Fransız Jacquemot, çeyrek finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı Meksikalı Zarazua'yı yenip yarı finalde Korneeva'yı deviren sporcumuz, ABD'li Ann Lig'nin karşısına çıktı. Yağmur nedeniyle ertelenen program nedeniyle yarı final ve final maçları aynı gün oynandı.22 yaşındaki sporcumuz, 2016'da Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında şampiyonluğa ulaşan ikinci sporcumuz oldu.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeynep Sönmez'i şu mesajla tebrik etti: "Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası Şampiyonu olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum."