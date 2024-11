Son dakika: Arina Fedorovtseva’dan flaş itiraf! Bana dokunmak istiyorlar, çok rahatsız edici!

Çin Ligi ekibi Shanghai Bright Ubest'e transfer olan Arina Fedorovtseva, sezonun bitimiyle Fenerbahçe Medicana'ya geri dönecek ve CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi play-offları için mücadeleye katılacak.

Arina, Rusya'dan VK Sport'a verdiği röportajda Çin'e transferi ve Çin'deki sosyal yaşam tecrübelerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SEVİYE RUSYA'DAN YÜKSEK DEĞİL"

Buradaki voleybolun Rusya'dan daha yüksek seviyede olmadığı kesin. Ama oyunun daha hızlı olduğunu, savunmanın çok daha iyi olduğunu dolayısıyla hücum etmenin daha zor olduğunu ve rallilerin çok daha uzun sürdüğünü söyleyebilirim. Topu çok daha hızlı pas atıyorlar ve bu benim gibi oyuncular için çok zor. 1.94 boyundayım, bazen bunu unutuyorlar.

"HER ŞEY RAHATSIZ EDİCİ"

Burası tamamen farklı bir dünya. Benim özelliklerimden, voleyboldan, genel olarak hayatıma kadar her şey tamamen farklı. Bir aydır buradayım ve şimdiden düşüncelerimde çok büyük değişiklikler olduğunu söyleyebilirim. Her şey rahatsız edici, her şey yeni. Her şeyin tamamen karmaşık olduğunu söyleyemem ama her şey yeni ve bu da zihninizin farklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

"SOKAKTA BANA DOKUNMAK İSTİYORLAR"

Burada oyuncu olarak değil ama Avrupalı görünümünde biri gördüklerinde daha çok dikkat çekiyorum. Fotoğraf çektirmek istiyorlar, kelimenin tam anlamıyla size dokunmak istiyorlar. Bununla karşılaştım. Turistik yerleri gezmek için şehir merkezinde yürüyüşe çıktım ve yürüyüşümün ilk kilometresinde en az 10 kişi benimle fotoğraf çektirdi. Beni oyuncu olarak tanıdıkları için değil, sadece uzun boylu bir sarışın yürüdüğü için.