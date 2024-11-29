Haber hattı

Milliler, Macaristan maçıyla 3 yıl sonra İstanbul'a dönüyor
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Milli Takımı'nın, Macaristan ile 20 ve 23 Mart 2025'te Uluslar A Ligi'ne yükselebilmek adına çıkacağı play-off müsabakalarının statları belli oldu. Eşleşmedeki ilk maç, 20 Mart Perşembe günü,
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Ay-Yıldızlılar, bu karşılaşmayla yaklaşık 3 yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.
Rövanş ise 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak. Her iki karşılaşma da TSİ 20.00'de başlayacak.
Ancelotti, Arda'ya bağırdı taraftarlar sahip çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a mağlup olan Real Madrid 3'üncü yenilgisini alırken milli futbolcu Arda Güler, kariyerinde ilk kez Devler Ligi maçına ilk 11'de çıktı. 19 yaşındaki yıldızın bir pozisyonda çektiği isabetsiz şut sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti oldukça sinirlenirken "Arda" diye bağırması yayına yansıdı. Gösterilen bu tepkinin yanlış olduğunu savunan İspanyol taraftarlar, İtalyan çalıştırıcının abartılı davrandığını, Arda'nın oynadığı süre boyunca en etkili oyuncularından biri olarak öne çıktığını belirtti. Ancelotti'nin az süre tanıdğı milli futbolcunun, kısa zaman dilimlerinde kendini göstermek için çabaladığı bu durumun da genç isme zarar verdiğinin altını çizdiler.
Trabzonspor taraftarına Bosna'da çirkin saldırı
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rabzonspor U19 takımının, önceki akşam UEFA Gençlik Ligi 3. tur ilk maçında deplasmanda FK Sarajevo ile 2-2 berabere kaldığı maçta bordo-mavili seyirciler, kalabalık bir Bosnalı grubun saldırısına uğradı.
5 Trabzon taraftarı polis tarafından stadyum önünde bekletilirken, 1 taraftar ise yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Trabzonspor olayı kınayan bir açıklama yaparak takipçisi olacaklarını ifade etti: "Menfur olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarlarımızın durumu, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Başkonsolosu Sayın Sadık Babür Girgin tarafından yakından izlenmektedir. Stadyumda alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis gözetiminde bekletilen taraftarlarımızla ilgili süreç,
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Kemal Bozay tarafından titizlikle takip edilmektedir."
VakıfBank, Numia Vero'yu devirip 3'te 3 yaptı
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EV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz VakıfBank, C Grubu 3. maçında, İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'i konuk etti. Rakibi karşısında çok üstün bir performans ortaya koyan sarı-siyahlılar, mücadeleyi 3-0 kazandı. 72 dakika süren karşılaşmanın setlerini temsilcimiz, 25-19, 25-18 ve 25-17'lik sayılarla kazandı. Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3. maçını da kazanırken, Numia Vero Volley ise ilk yenilgisini aldı. VakıfBank, gruptaki dördüncü müsabakasında 10 Aralık'ta sahasında Portekiz'in FC Porto takımını konuk edecek.
Kadınlara demir gibi destek
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ünya Demir Eksikliği Günü kapsamında, farkındalık yaratmayı amaçlanan "Gücünü Demirden Alan Kadınlar" projesi start aldı. Orzaks İlaç, olimpiyatlarda derece kazanmış kadın sporcularla, bir sosyal sorumluluk kampanyası yürütecek. Projenin ilk etabında paralimpik sporcularımız Halime Yıldız, Aysel Özgan, Kader Güvenç ve Nurten Mermer
yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde her 3 kadından birinde demir eksikliği görülürken Türkiye'de ise her 4 kadından biri bu sorunla karşı karşıya.