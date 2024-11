Haber hattı

Milli Takımı'nın, Macaristan ile 20 ve 23 Mart 2025'te Uluslar A Ligi'ne yükselebilmek adına çıkacağı play-off müsabakalarının statları belli oldu.Rövanş ise 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak.Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a mağlup olan Real Madrid 3'üncü yenilgisini alırken milli futbolcu Arda Güler, kariyerinde ilk kez Devler Ligi maçına ilk 11'de çıktı. 19 yaşındaki yıldızın bir pozisyonda çektiği isabetsiz şut sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti oldukça sinirlenirken "Arda" diye bağırması yayına yansıdı. Gösterilen bu tepkinin yanlış olduğunu savunan İspanyol taraftarlar, İtalyan çalıştırıcının abartılı davrandığını, Arda'nın oynadığı süre boyunca en etkili oyuncularından biri olarak öne çıktığını belirtti. Ancelotti'nin az süre tanıdğı milli futbolcunun, kısa zaman dilimlerinde kendini göstermek için çabaladığı bu durumun da genç isme zarar verdiğinin altını çizdiler.rabzonspor U19 takımının, önceki akşam UEFA Gençlik Ligi 3. tur ilk maçında deplasmanda FK Sarajevo ile 2-2 berabere kaldığı maçta bordo-mavili seyirciler,Trabzonspor olayı kınayan bir açıklama yaparak takipçisi olacaklarını ifade etti: "Menfur olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarlarımızın durumu, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Başkonsolosu Sayın Sadık Babür Girgin tarafından yakından izlenmektedir.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Kemal Bozay tarafından titizlikle takip edilmektedir."EV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz VakıfBank, C Grubu 3. maçında, İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'i konuk etti. Rakibi karşısında çok üstün bir performans ortaya koyan sarı-siyahlılar, mücadeleyi 3-0 kazandı. 72 dakika süren karşılaşmanın setlerini temsilcimiz, 25-19, 25-18 ve 25-17'lik sayılarla kazandı. Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3. maçını da kazanırken, Numia Vero Volley ise ilk yenilgisini aldı. VakıfBank, gruptaki dördüncü müsabakasında 10 Aralık'ta sahasında Portekiz'in FC Porto takımını konuk edecek.ünya Demir Eksikliği Günü kapsamında, farkındalık yaratmayı amaçlanan "Gücünü Demirden Alan Kadınlar" projesi start aldı. Orzaks İlaç, olimpiyatlarda derece kazanmış kadın sporcularla, bir sosyal sorumluluk kampanyası yürütecek. Projenin ilk etabında paralimpik sporcularımızyer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde her 3 kadından birinde demir eksikliği görülürken Türkiye'de ise her 4 kadından biri bu sorunla karşı karşıya.