Helal olsun Tunçelli!

Olimpıyatlarda finale kalan ilk Türk yüzücü olan Kuzey Tunçelli'den bir başarı da Dünya Şampiyonası'nda geldi. 17 yaşındaki sporcumuz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda 1500 metre serbest stilde final mücadelesi verdi.Tarihi bir başarıya imza atan F.Bahçe'nin milli yüzücüsü, aynı zamanda 17, 18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Berke Saka ise 200 metre karışık finalinde 01.53.29'luk zamanıyla 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak yarışı 7'nci bitirdi.