Rafa’ya vurulunca tavır farklıydı!

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde geçen sezonun çifte kupalı takımı Beşiktaş'ın bu başarısının kahramanları da vardı. Zirveye Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar katılırken oturumu A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen yönetti. Vardar, F.Bahçe galibiyetinin takıma moral verdiğini belirtirken hakem kararlarının farklı olmasına vurgu yaptı: "Yöneticilik yapıyoruz ama bizim taraftar duygumuz da çok fazla. Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı aldık, umutlarımız çok daha fazlaydı ama bazen şanssızlıklar ve bizim hatalarımız oluyor. Beşiktaş sahaya karakterini koyduğu zaman yenemeyeceği yok. Barış'ın pozisyonunda kırmızı kart olmalı.Barış'ın pozisyonuna ne kadar üzüldüysek, Beşiktaş'ın oyuncusuna, başka bir takım oyuncusuna da aynı tepkiyi göstermiyorsak o zaman hakkaniyet olmuyor."iyah-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, her zaman camialarının haklarını savunacaklarını söyledi. Barış Alper'in pozisyonunda kararı anlamakta güçlük çektiğini belirten Uçar, "VAR'da izledikten sonra kırmızıyı çıkarmamasını anlamış değilim. Hakemlerin eğitimi mi az, seçilen insanlar mı yanlış ya da görevlendirmelerde mi bir problem var" şeklinde konuştu. MHK'yı da eleştiren Uçar, "Yabancı hakeme neden bu kadar karşıyız, anlamış değilim. Futbolcu, teknik direktör yabancı, hakemlerin de olmasında bir sakınca yok bence, denenebilir. Herkesin memnuniyetsizliği var. İnşallah hakem camiası kendisini geliştirecek" dedi.Tören sonrasında Galatasaray formalı minik bir taraftar, Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un yanına geldi… Milli kaleciye seslenen vediyerek övgüler yağdırdı. Deneyimli file bekçisi Mert Günok da minik G.Saraylı taraftarı severek teşekkür etti.Beşiktaş, takım olarak Ziraat Türkiye Kupası Başarı ödülünü alırken Gedson Fernandes'e yılın orta saha oyuncusu ünvanı verildi.