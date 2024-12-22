Oleksandr Usyk, Tyson Fury’yi yine mağlup etti!

TYSON FURY: HAKKIM GASP EDİLDİ

Usyk maçı puanla kazanırken Fury buna çok kızarak ringi terk etti ve kararı protesto etti. Fury en az 3 raunt önde olduğu halde maçın elinden alındığını duyurdu. Fury'nin promotörü de verilen karara ateş püskürdü ve bunun bir soygun olduğunu iddia etti. Hakemler 116-112 ortak karar verirken raunt bazında verdikleri kararlar ise birbirleri ile çok farklıydı. Dünyaca ünlü yumruk istatistik kurumu Compubox'un Fury'i sadece 1 rauntta üstün göstermesi ise durumu iyice karmaşık hale getirdi. Fury'nin vatandaşı Joshua ise Usyk'in maçı kazandığını dile getirdi ve "haksızlık yok" dedi. Joshua daha önce Usyk ile yaptığı iki maçı da kaybetmişti.