Boks olimpiyatlara döndü

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boks branşının olimpiyatlardan çıkarılacağına dair iddialara son noktayı koydu ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın (LA28) programında yer alacağını duyurdu.
Daha önce boksun LA28'in spor programına dahil edilebilmesi için IOC, ulusal federasyonların, Uluslararası Boks Birliği (IBA) dışında bir uluslararası federasyon etrafında uzlaşmaya varması gerektiğini belirtmişti. IOC'nin 26 Şubat'ta geçici olarak tanıdığı Dünya Boks Federasyonu'na (World Boxing) Türkiye dahil 88 ulusal federasyon üye oldu. Böylece toplantıda boks branşının LA28'de olmasına karar verildi. Boks, modern olimpiyatlarda ilk kez 1904 yılında dahil edilmişti.