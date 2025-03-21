Boks olimpiyatlara döndü

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boks branşının olimpiyatlardan çıkarılacağına dair iddialara son noktayı koydu veDaha önce boksun LA28'in spor programına dahil edilebilmesi için IOC, ulusal federasyonların, Uluslararası Boks Birliği (IBA) dışında bir uluslararası federasyon etrafında uzlaşmaya varması gerektiğini belirtmişti. IOC'nin 26 Şubat'ta geçici olarak tanıdığı Dünya Boks Federasyonu'na (World Boxing) Türkiye dahil 88 ulusal federasyon üye oldu. Böylece toplantıda