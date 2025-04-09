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Giriş Tarihi: 9.4.2025 21:15 Son Güncelleme: 9.4.2025 21:15

A Milli Kadın Tenis Takımı, Fransa’yı mağlup etti

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup’ta Türkiye ilk rakibi Fransa’yı 2-1 mağlup etti.

İHA
A Milli Kadın Tenis Takımı, Fransa’yı mağlup etti

Kaptanlığını Bora Gerçeker, antrenörlüğünü Pemra Özgen'in üstlendiği Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz, Ayla Aksu ve Deniz Dilek'ten oluşan milliler, Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I'de ilk sınavını bugün Fransa karşısında verdi.

Serinin ilk karşılaşmasında Ayla Aksu korta çıktı. Ayla dünya sıralamasında 141. sırada yer alan Clara Burel karşısında 4-1 gerideyken Burel'in sakatlığı sebebiyle maçtan çekilmesiyle Türkiye, Fransa karşısında 1-0 öne geçti. Billie Jean King Cup'taki ikinci maçta korta çıkan Zeynep Sönmez dünya 67 numarası Varvara Gracheva'yı 6-2, 6-1 mağlup ederek Türkiye'yi 2-0 öne taşıdı.

Serinin çiftler maçında Çağla Büyükakçay/İpek Öz çifti Diane Parry/Alize Cornet ikilisine 6-4, 1-6, 10-7 mağlup oldu. Dünya sıralamasının 31. basamağında bulunan ay-yıldızlılar, ilk günü dünya sıralamasında 15. sırada yer alan ve Avrupa/Afrika Grup I'in en yüksek sıralamadaki ülkesi olan Fransa karşısında 2-1 galip tamamladı.

Türkiye, Vilnius SEB Arena'da 10 Nisan perşembe saat 12.00'de başlayacak karşılaşmalarda İsveç ile karşılaşacak.

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A Milli Kadın Tenis Takımı, Fransa’yı mağlup etti
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