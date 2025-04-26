Sultanlar Ligi rekorlarla bitti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank şampiyonluğa uzanırken Vodafone 5G destekli Şahin Gözü teknolojisi sayesinde Play-Off final serisinde önemli istatistiklere imza atıldı. VakıfBank'tan Kiera Van Ryk 113 km/s ile en yüksek servis hızına ulaştı. Marina Markova ise 107 km/s ile en yüksek smaç hızına ve 3.2 metre ile en yüksek smaç yüksekliğine imza attı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Şahin Gözü'nün sağladığı istatistiksel veriler, ligde sezonun tamamında ilk defa kullanılmış oldu" dedi.