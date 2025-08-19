Malazgirt ruhunu gençlere anlatalım

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü sebebiyle 22-26 Ağustos tarihlerinde Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleşecek. Bu doğrultudaToplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş katıldı. Son yıllarda bu tarz törenlerin daha etkileyici hale geldiğini belirten Bakan Bak,Tarihten dersler almış gençlerimizle geleceğe doğru yürüyoruz. Bana göre güzel bir süreç devam ediyor.ifadelerini kullandı.