Haber turu

Triatlon Şampiyonası ilk kez İstanbul'da

Dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon organizasyonu Oral-B Avrupa- Asya Triatlon Şampiyonası'na 30-31 Ağustos tarihlerinde ilk kez İstanbul ev sahipliği yapacak. Beykoz'da gerçekleştirilecek organizasyon, 2 bin sporcunun yanı sıra binlerce triatlon meraklısını bir araya getirecek. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yalçınkaya, "Şampiyonanın Türkiye'ye verilmesi uluslararası triatlon camiası tarafından takdir edildiğini gösteriyor" dedi.

Veysel Sapan'a 12 maç ceza

TRENDYOL 1. Lig'in 2. haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle biten Amed SK-Erzurumspor maçında yaşanan olaylar sebebiyle Amed'in kalecisi Veysel Sapan rekor ceza aldı. PFDK kararına göre rakip takım futbolcusuna ve antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle Sapan'a toplamda 12 maç men ve 96 bin lira para cezası verildi. Ayrıca Diyarbakır temsilcisine de 2 maç seyirci yasağı geldi.

Kuzey Tunçelli Dünya Gençler şampiyonu

MİLLİ yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya getirdi. 17 yaşındaki sporcu, Romanya'da düzenlenen organizasyonda 800 metre serbest stilde 7:46:52'lik derecesiyle ikinci kez birincilik kürsüsüne çıktı. Kuzey, 2023'te İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda 800 ve 1500 metre serbest stilde altın madalyanın sahibi olmuştu. Kuzey öte yandan geçtiğimiz ay Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbestte üst üste ikinci, 1500 metre serbestte de üst üste üçüncü kez Gençler Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı.