Bileti aldık, sıra zirvede

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'ı da 3-0'lık skorla yenerek 2'de 2 yaptı ve son 16 turuna yükseldi. Çekişmeli geçen oyunda hata yapmayan Ay-Yıldızlılar, ilk seti 25-23 önde tamamladı. İkinci sete iyi başlayan Bulgaristan avantaj yakalasa da toparlanan Milli Takım, farkı kapattığı rakibi karşısında 8-5 öne geçti. Sultanlar ikinci seti 25-19 üstün bitirdi. Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin ile blokta etkinliğini sürdüren Ay-Yıldızlılar, 13-10 ile avantajı yakaladı. Oyundan düşen rakibi karşısında etkili oyununa devam eden milliler, üçüncü seti 25-13, mücadeleyi de 3-0 kazandı. Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın Kanada ile liderlik maçına çıkacak. Mücadele saat 12.00'de başlayacak.



KANADA'YI DA YENİP BİRİNCİ OLACAĞIZ!

BAŞANTRENÖR Daniele Santarelli mutlu olduklarını belirtirken Ebrar'ı da övdü ve şunları söyledi: "Hücumda bazı şeyler yolunda gitmedi ama çok iyi bloklar yaptık. 3. sette Ebrar sorumluluk aldı ve çılgınca bir performans gösterip bizi kendimize getirdi. Kanada maçını da kazanmak ve grup birincisi olarak çıkmak istiyoruz."