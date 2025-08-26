Bruno Lage’dan Mourinho, Kerem ve Vincic açıklaması

"MAÇI KAZANMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ

Fenerbahçe karşısında top kendilerinde olmadığında savunmaya çekilmeleri gerektiğini belirten Lage, hücumu ve defansı kompakt şekilde yapmak istediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli ekip karşısında gol için bütün imkanları değerlendireceklerinin de altını çizen Lage, şunları söyledi:

"Gerek futbolcular gerekse de taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı. Bu maçtaki galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı garanti altına almalıyız. Karşımızdaki rakibe göre oyunumuzu dizayn ediyoruz. Sene boyunca pozisyonumuzu gerçekleştirmek için vaktimiz var. İyi anlar yaşadığımızı ve kötü anları değerlendirdiğimiz bir durum söz konusu. Fenerbahçe'nin artılarına bakarsak, çok kaliteli futbolcuları var. Özellikle defansta agresif bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Feyenoord maçında da izlediğimiz gibi, çapraz paslarla da dikkati çekiyorlar. Yarınki maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz."