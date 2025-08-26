Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Enzo Barrenechea: "Fenerbahçe’ye kaybetmek aklımızın ucundan bile geçmiyor"
Benfica’nın Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Barrenechea, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada zorlu ve çekişmeli bir mücadele olacağını söyledi.

Benfica'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Barrenechea, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

Saha avantajına sahip olduklarının altını çizen genç oyuncu, "Kendi evimizde oynamanın avantajını kullanacağız. Hafta boyunca çalıştık. Takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum. Gerek ben, gerek takım arkadaşlarımız maça çok iyi hazırlandık. Hedefimiz kazanmak. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Oynadığım futbolla verimli olmaya gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Barrenechea, şunları söyledi:

"Başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz galip gelmek. Bu tarz büyük maçlarda küçük detaylar karşımıza çıkıyor. Yarın 90 dakikadan fazla oynayabiliriz. Ve dikkat kart konusunda dikkat etmemiz lazım. Yarınki maçta kaybetmek aklımızın ucundan bile geçmiyor. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmayacağız."

