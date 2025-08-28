Koltuğu aldık sıra madalyada

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçındaFilenin Sultanları, daha önce katılmayı garantilediği son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, ilk seti 25-21 önde tamamladı. Ay-Yıldızlılar, 7-13 geriye düştüğü ikinci sette Zehra Güneş ve Ebrar'ın sayılarıyla önce skoru dengeledi, ardından seti 27-25 üstün bitirdi. Milli Takım, etkili oynadığı üçüncü seti 25-13, mücadeleyi 3-0 kazandı. Dünya Şampiyonası'nda şimdiye kadar grupları yenilgisiz tamamlayamayan Milliler,Kanada maçında ilk kez ilk 6'da başlayan kaptanMilliler, 1 Eylül Pazartesi günü Bangkok'ta Slovenya ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.