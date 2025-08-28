Koltuğu aldık sıra madalyada

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenen A Milli Voleybol Takımımız, E Grubu'nu lider tamamladı.
Filenin Sultanları, daha önce katılmayı garantilediği son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, ilk seti 25-21 önde tamamladı. Ay-Yıldızlılar, 7-13 geriye düştüğü ikinci sette Zehra Güneş ve Ebrar'ın sayılarıyla önce skoru dengeledi, ardından seti 27-25 üstün bitirdi. Milli Takım, etkili oynadığı üçüncü seti 25-13, mücadeleyi 3-0 kazandı. Dünya Şampiyonası'nda şimdiye kadar grupları yenilgisiz tamamlayamayan Milliler, Tayland'da bu şanssızlığı kırdı.
Kanada maçında ilk kez ilk 6'da başlayan kaptan Eda Erdem Dündar, aldığı 13 sayıyla millilerin en çok sayı üreten ikinci ismi oldu.
Milliler, 1 Eylül Pazartesi günü Bangkok'ta Slovenya ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.