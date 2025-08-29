Haber hattı

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi bugün Göztepe ile Konyaspor arasında oynanacak maçla açılacak. 21.30'daki mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Haftanın diğer maçları ve hakemleri şöyle: YARIN: 19.00 Kasımpaşa-Gaziantep: Ozan Ergün, 19.00 Kocaeli-Kayseri: Yasin Kol, 21.30 Antalya-Karagümrük: Cihan Aydın, 21.30 G.Saray-Çaykur Rize: Ali Yılmaz, PAZAR: 19.00 Başakşehir- Eyüp: Zorbay Küçük, 19.00 G.Birliği- F.Bahçe: Çağdaş Altay, 21.30 Trabzon- Samsun: Adnan Deniz Kayatepe, 21.30 Alanya-Beşiktaş: Kadir Sağlam.



12 DEV ADAM BUGÜN ÇEKYA KARŞISINDA

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na 93-73'lük Letonya galibiyetiyle başlayan 12 Dev Adam, A Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Çekya karşısına çıkacak. Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da saat 14.45'te başlayacak maç TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Çekya gruptaki ilk sınavını Portekiz'e karşı vermiş ve sahadan 62-50 mağlup ayrılmıştı.



İSPANYA BİSİKLET TURU'NDA İSRAİL EKİBİNE PROTESTO

Avrupa Birliği ülkeleri içinde Gazze'deki yaptığı soykırımdan dolayı İsrail'e karşı en fazla sesini çıkaran ülkelerden biri olan İspanya'da bu kez İsrailli bisiklet ekibi protesto edildi. "La Vuelta" olarak adlandırılan İspanya bisiklet turnuvasının 5. etabının 24. kilometresinde bir grup aktivist Filistin bayrağı açarak yolu kesti ve kısa süreliğine de olsa İsrail takımının bisikletçilerinin geçişini yavaşlattı.