Formula 1 İtalya Grand Prix’sinde pole pozisyonu Max Verstappen’in

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek etabın sıralama turlarında 1 dakika 18.792 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Verstappen'in 0.077 saniye arkasında McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ikinci, 0.190 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.

İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 galibiyeti bulunuyor.