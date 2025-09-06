Haber turu

Luis Enrique şoku, bisikletten düştü

PARİS Saint-Germain Kulübü, teknik direktörü Luis Enrique'nin dün günü ciddi bir bisiklet kazası geçirdiğini açıkladı. İspanyol hocanın acil servise kaldırıldığı ve kırık köprücük kemiği nedeniyle ameliyata alınacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon PSG ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, Fransa Ligi, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası kazanan 55 yaşındaki teknik adam bir sezonda 5 kupa kaldırdı. Bu sezon Ligue 1'de 3 maça çıkan Enrique yönetimindeki PSG, 3 galibiyetle lider durumda bulunuyor.



NEYMAR'A MİLYARLIK MİRAS PİYANGOSU

KARİYERİNİ Santos'ta sürdüren Neymar, servetine servet kattı. 31 yaşındaki milyarder bir iş insanı, vasiyetnamesinde Neymar'ı mirasçısı olarak gösterdi. CNN Brezilya'nın haberine göre; Rio Grande do Sul eyaletinde yaşayan iş insanı, vasiyetini 12 Haziran 2025'te noterlikte resmi olarak kayda geçirdi. Belgede Neymar'ın tek yararlanıcı olduğu belirtildi. Mirasta gayrimenkuller, hisseler ve şirketler bulunuyor.

JUVE'DEN KENAN'A 5 YILDIZLI KONTRAT

A MİLLİ Takım'ın ve Juventus'un başarılı ismi Kenan Yıldız, kulübüyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki sol kanadın kontratını tazeleme kararı alan İtalyan devi, 1.5 milyon Euro seviyelerinde olan yıllık ücretini 5 milyon Euro'ya çıkaracak. Bu artışla birlikte Kenan, kulübün en çok kazanan 5 ismi arasında yerini alacak. Juventus'ta 86 maça çıkan Kenan, 16 gol ve 13 asistle oynadı.



'GEÇ KALMAMAK' İÇİN PEDALLAR DÖNECEK

"RED Bull Geç Kalma" yarışı, bisiklet tutkunlarını Adalar'da bir araya getirdi. Yarış, 5 Ekim'de Shimano ve Segway partnerliğinde başlayacak. 18 yaşını doldurmuş tüm bisikletçilere açık olan yarışta, 250 yarışmacı arasından ilk 100'ü gemiye binerek bir sonraki adaya geçmeye hak kazanacak. Burgazada'da sayı 70'e, Büyükada'da ise 30'a düşecek. Katılımcılar, "geç kalmamak" için pedal çevirecek



TÜRKOĞLU: TAKIMIN HAVASI İYİ

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Çocukların ülkemizi gururlandıran bir noktaya geldiklerini söyleyen Türkoğlu, "Çocuklar turnuvanın başından sonuna kadar ülkemizi gururlandıran bir noktaya geldiler. Takımın havası çok iyi. Kendi kariyerleri için de güzel bir hikâye başlattılar "ifadelerini kullandı.



SALİH ÖZCAN'DAN MÜJDELİ HABER

BEŞİKTAŞ'IN teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine temasa geçtiği Salih Özcan, B.Dortmund'un Şampiyonlar Ligi listesinde yer almadı. Bu gelişmeyle umutlanan Kartal, 27 yaşındaki orta saha için girişimlerini sıklaştırdı. Alman basınından Bild'in haberine göre; Dortmund, milli oyuncu için 5 milyon Euro'luk bonservis beklentisi içinde.