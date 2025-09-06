Parkede tarihi gün!

11.30'da Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecek



Türkiye bugün iki kulvarda iki kritik milli maça çıkıyor… İlk heyecanımız voleybolda olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi eleyerek tarihi bir galibiyetle yarı finale yükselmişti. Son dörtte bu kez rakip Japonya… Bugün TSİ 11.30'da TRT 1'den yayınlanacak müsabakada Türkiye kazanırsa tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda final bileti alacak. Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise 15.30'da Brezilya ile İtalya karşı karşıya gelecek.



12.00'de ise 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile çeyrek final yarışı verecek



Voleybolda heyecan devam ederken gözlerimiz ikinci maça da çevrilecek. Öğlen 12.00'de potada Türkiye'nin rakibi İsveç olacak. EuroBasket 2025'te grubunu yenilgisiz lider bitiren ve son maçında favorilerden Sırbistan'ı deviren 12 Dev Adam, son 16 turunda TSİ 12.00'de İsveç ile karşı karşıya gelecek. Maç, TRT Spor'dan yayınlanacak. Ergin Ataman, maçın saati nedeniyle FIBA'ya tepki gösterirken, "İsterlerse gece 03.00'te oynayalım. Grubu lider bitiren ve günün en önemli maçının saatine anlam veremedim" dedi.