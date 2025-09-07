Buyurun altın gününe

Buralara kolay gelmedik…. Her başarı yenisine basamak oldu. Avrupa Şampiyonluğu, Milletler Ligi, Dünya Kupası şampiyonlukları yaşattı bu kızlar bize… Bazen kürsünün kıyısından döndü ama mücadele etmekten hiç vazgeçmedi… İstedi, istediğini belli etti, döktüğü ter, bazen üzüntü bazen sevinç gözyaşına karıştı. Zaten onları bu kadar sevmemizde ortaya koydukları hırs en büyük etkendi. Ve şimdi sıra Dünya Şampiyonluğu'na geldi… Başarının eksik halkasını tamamlamak için sadece bir maç kaldı. Madalya garanti. Kaybetsek de gümüşü boynumuza takacağız ama gözümüz altında. Çünkü bizi voleybol ülkesi yapan kızlar, Japonya karşısındaki oyunu ile bizi buna da inandırdı.

NEFES KESEN SON SET

Antrenörlüğünü bizi çok iyi tanıyan Ferhat Akbaş'ın yaptığı Japonya, müthiş savunmasıyla ilk seti 25-16 kazansa da Sultanlarımız farkını ortaya koydu. Vargas ve Eda'nın arka arkaya gelen sayıları ile fark açıldı. Set 25-17 kazanıldı ve oyuna denge geldi. İki yıldızın etkili oyunu üçüncü sette de devam etti. Onların sayılarına iyi savunma da eklenince 25-18'le set kazanıldı ve 2-1'lik üstünlük ele geçti. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. 6-6, 14-14 ve 24-24 eşitlikle sürekli bir denge hali vardı 4. sette ama 27-24 ile skorbortta finalist olarak yazan Türkiye oldu.

GÜMÜŞ MADALYA CEPTE

A Milli Kadın Voleybolumuz daha önce en büyük başarısını 6.'lık olarak yaşadığı Dünya Şampiyonası'nda bugün madalyayı garantiledi. Son 16 da bir tarihti, çeyrek final de, yarı final de… Ama buraya kadar gelmişken "Tarih ikincileri değil, şampiyonları hatırlar" diyerek o sert smaçlarımızla dünyanın en büyüğü olmak istiyoruz. O yüzden bugün saat 15.30'da kimseye söz vermeyin. Çayınızı kahvenizi hazırlayın, pastanızı, böreğinizi yapın ve tarihe tanıklık edin. Kızlarımız İtalya karşısında altın günü yapacak.

VARGAS'TAN 28 SAYI

Japonya'ya 3-1 yendiğimiz karşılaşmanın 28 sayıyla en skorer ismi olan Melissa Vargas, "Çok mutluyum, finalde de elimizden geleni yapacağız ve hayalimize kavuşacağız" dedi.

BİZ TÜRKİYE'YİZ BİRAZ ÇILGINIZ

A Milli Takım'ın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli daha önce Sırbistan ile organizasyonun finalinde mücadele edip, altın madalyanın sahibi olmuştu. Bugün ikinci kez kendi kariyerinde finale çıkacak olan Santarelli, "Biz Türkiye'yiz. Biraz çılgınız. Belki ben de çılgınların kralıyım. Türkiye için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.





İNANCIN ZAFERİ

TVF Başkanı Üstündağ: "Her yer Türk bayraklarıyla donatılsın. Karakter koyarak, geriden gelip kazanmak inancın zaferidir."

Japonya karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atan kızları kutlayan ve onlarla gurur duyduğunu söyleyen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, duygularını şöyle dile getirdi: "Herkesin eline, emeğine sağlık. Türkiye bayrakları çıkarsın, her yeri Türk bayrağıyla donatsın. 24-21 geridesiniz, bırakmıyorsunuz ve çok önemli bir karakter ortaya koyuyorsunuz. İşte bu inancın zaferidir. Gümüş garanti. İlk günden beri 'Bu takıma final yakışır' dedim. Yakışanı yaptılar. Bu çocuklarla gurur duyuyorum, bize hep ilkleri yaşatıyorlar. İnşallah sonu altınla taçlanır."





BU KIZLAR HARİKA

Karıyerinin son Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ve dün 13 sayı atan takım kaptanı Eda Erdem, takım arkadaşlarına övgü yağdırdı. Kaptan, "Bu turnuvaya gelirken tek bir inancımız vardı; şampiyonluk. İlk günden beri de bunu birbirimize söylüyoruz. Her maçı bir bölüm olarak düşündük, 6. bölüm bitti, şimdi finaldeyiz. İnanılmaz bir duygu. Kızlar bütün yaz çalışıp, yoruldular. Dünya Şampiyonası'nda başka bir kafa ve inançla buradaydık. Bizi diri tutan bu, 18-22 gerideyken bile dediğim 'Alacağız bu maçı' oldu. Tarih yazan ekibin bir parçasıyım. Bu kızlar bir harika. Artık rakibin bir önemi yok. İyi oynadığımızda neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Tüm arkadaşlarımın eline emeğine sağlık. Bu bir takım oyunu, burada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Dualarınıza ihtiyacımız var. Umarım tüm iyi toplar bizden yana olur" dedi.

DUA ETMEKTEN SON SETİ SEYREDEMEDİM!

Milli Takım menajeri Pelin Çelik, gözyaşlarını final maçı sonrasına bıraktığını belirtip şunları söyledi: "Dua etmekten son seti seyredemedim. Otele gidince sindire sindire izleyeceğim. Madalyanın renginden bağımsız olarak orada olmak bizim için çok gurur verici. Bu başarıda bu işin perde arkasında olan herkesin payı var. Federasyonumuzdan, Burhan Felek'teki salon çalışanlarına, otelde bizi ağırlayanlardan, kulüplerimize kadar. Arkamızda koskocaman bir Türkiye var. Altın madalya için her şeyi yapacağımızı biliyorsunuz."

FERHAT AKBAŞ DA TARİH YAZDI

Milli Takımımız kadar Japonya'yı çalıştıran Ferhat Akbaş'la da gurur duyduk. Akbaş, Japonya'yı 15 yıl sonra yarı finale yükseltme başarısı gösterirken bu organizasyonda bunu başaran ilk Türk antrenör olarak kayıtlara geçti ve ülkemizin gururu oldu.



JAPONYA-TÜRKİYE: 1-3

SALON: Huamark

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Noemi Rene Karina (Arjantin)

JAPONYA: Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Yamada, Tsukasa, Iwasawa, Araki, Kitamado, Akimoto)

TÜRKİYE: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Hande Baladın)

SETLER: 25-16, 17-25, 18-25, 25-27

SÜRE: 96 dakika