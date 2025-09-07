Daniele Santarelli: Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum

EDA ERDEM DÜNDAR: BURADA ÇOK FAZLA EMEK VAR

Kaptan Eda Erdem Dündar ise İtalya karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben şahsen çok üzgün değilim. Çünkü başardığımız şey çok büyük. Bence bunu kutlamamız gerekiyor. Tarihimizde ilk kez yarı finale, sonra finale kaldık. Şimdi de gümüş madalya kazandık. Bunun değeri ve önemi çok fazla. Burada çok fazla emek var. Takım arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum. Bugün sahada çok güzel bir mücadele vardı. Her an ivme bize dönebilirdi. Oyun yüzde 50-50'liydi. Şans topları son sette İtalya'dan yanaydı ama bence gurur duymamız gerekir. Türk voleybolu adına inanılmaz bir gün."

Türk halkına destekleri için teşekkür eden Eda Erdem, "Onların desteklerini her zaman hissediyoruz. İyi ki varsınız. Sizlere güzel bir voleybol izlettirmeye çalıştık. Biz burada güzel bir mücadele verdiğimizi düşünüyoruz. Sizlerin desteklerini her zaman hissediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.