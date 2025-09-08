Sizi dünyalar kadar çok seviyoruz

Olacak gibi oldu ama olmadı…. O yüzden gururlu ama buruktu herkes... 33 maçtır yenilmeyen İtalya karşısında iki kez geriye düşülmesine rağmen karar setine gidilmesi ve korakor mücadele edilmesi gümüş madalya sevincinin önüne geçti. Federasyon başkanının da Türk halkından özür dilemesi bundandı belki de…Sultanlar, ikinci sete fırtına gibi başlayıp rakibine göz açtırmayınca21-21 eşitlikle girilenEda Erdem ve Vargas'ın ağırlığını koyduğuKarar setinde 6-4 öne geçen kızlarımız, İtalya'nın toparlanmasına izin verince seti 15-8 maçı da 3-2 kaybetti.Ve biliyoruz ki bu güne kadar istikrarın adı olan sizler bir sonraki şampiyonada bize altını da getireceksiniz.Huamark, BangkokKarina Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (G.Kore)Cansu Özbay 2, İlkin Aydın 10, Zehra Güneş 9, Melissa Vargas 33, Ebrar Karakurt 12, Eda Erdem 19, Gizem Örge 0 (L) (Elif 0, Hande 0)Fahr 4, Orro 2, Sylla 19, Danesi 7, Egonu 22, Nervini 6, De Gennaro 0 (L) (Cambi 0, Antropova 14, Giovannini 4)23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 15-91 saat 46 dakika (25', 17', 28', 23', 13')CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımdaifadelerini kullandı. Emine Erdoğan ise "Teşekkürler A Milli Kadın Voleybol Takımımız. Finaldeki üstün performansınızlaEmeği geçen tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi.Dünya Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez gümüş madalya kazanan Sultanlar için Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk halkından özür diledi. Üstündağ,İtalya yenilmeyecek bir takım değildi. Çok ucuz hatalarla kaybettik.Daha yolun başındayız. Takımımla gurur duyuyorum. Onlara gönüllerin şampiyonu diyorum" diye konuştu.2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın "En iyi orta oyuncusu" seçilen takım kaptanı Eda Erdem, "İçim buruk değil. Kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Takım arkadaşlarımın her biriyle gurur duyuyorum. Bu da çok büyük bir başarı. Oyun yüzde 50/50'ydi. Kısmet böyleymiş. Ama adım adım ilerliyoruz. Buralarda yeniyiz. Dünya Şampiyonası'nda final oynadık. 3-2'ye gitti. 38 yaşında en iyi orta saha oyuncusu seçilmek de kendi adıma gurur. Umarım gençlere örnek oluyorumdur" dedi.Milli Takım'ın liberosu Gizem Örge duygularını "Kıran kırana bir mücadele ve başa baş bir sonuç olduğu için burukluk var.Son topa kadar savaştık.Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.İlkin Aydın, karşılaşma sonrası kaçan şampiyonluğun verdiği bir durgunluk olduğunu belirtip, "En çok biz istiyoruz şampiyonluğu ama ikincilik ve üçüncülük de değersizleştirilecek bir şey değil. Bu seviyede ülkemizi temsil ettiğimiz için çok gururluyuz" diye konuştu.Yapılan oylamalarla FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın "Rüya Takımı"nda iki milli oyuncumuz da yer aldı.veyer aldı. Şampiyonanın(yeni sezonda F.Bahçe forması giyecek),seçildi.A Milli Takım'ın başantrönürü Daniele Santarelli, 2022 yılında Sırbistan ile Dünya Şampiyonu olmuştu. Başarılı ismin, 38 yaşındaki eşi De Gennaro, altın madalyayla İtalya Milli Takım kariyerini noktaladı.Dünya ikincisi olan Filenin Sultanlarına aralarında F.Bahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da yer aldığı kulüpler başta olmak üzere pek çok kurum ve yöneticiden tebrik geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tebrik mesajında, "A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıyla millilerimiz, Türk voleybolunun gücünü tüm dünyaya göstermiş ve ülkemizi gururla temsil etmiştir" dedi. Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımları Ana Sponsoru olan Vodafone'un Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise yayınladığı tebrik mesajında, "Türk kadın voleybolunun dünya sahnesindeki bu tarihi başarısını büyük bir gurur ve mutlulukla tebrik ediyoruz. Gümüş madalyaya giden bu müthiş yolculukta emeği geçen tüm sporcularımızı, teknik ekibi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nu yürekten tebrik ediyorum. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Brezilya, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'yı 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Akbaş, Japonya'yı, organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale çıkarırken kendisi de Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk baş antrenör olmuştu. 39 yaşındaki çalıştırıcı, başarısı için "Umarım bundan sonra daha iyi sonuçlar alırım" yorumunu yaptı.