Azerbaycan’da kazanan Max VerstappenVerstappen

Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si, 6 bin 3 metre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1:33:26.408 derecesiyle de damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Verstappen, böylece bu sezon üst üste 2, toplamda da 4. zaferini elde etti. Yarışta Max Verstappen'in ardından Mercedes'ten George Russell ikinci ve Williams'tan da Carlos Sainz üçüncü oldu. En hızlı turu da Verstappen gerçekleştirdi.Şampiyona lideri McLaren sürücüsü Oscar Piastri, ilk turda yaptığı kazadan sonra dolayı yarışa erken veda etti.Formula 1'de sezonun 18. yarışı olan Singapur Grand Prix'si 5 Ekim Pazar günü yapılacak.Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:1 - Oscar Piastri (Avustralya): 324 puan2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 299 puan3 - Max Verstappen (Hollanda): 255 puan4 - George Russell (Büyük Britanya): 212 puan5 - Charles Leclerc (Monako): 165 puan1 - McLaren: 623 puan2 - Mercedes: 290 puan3 - Ferrari: 286 puan4 - Red Bull: 272 puan5 - Williams: 101 puan